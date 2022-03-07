團結為烏克蘭？換取波蘭協助 美國擬轉送要給台灣的F-16
烏克蘭危機持續，除了烏克蘭本身的軍備和戰力，歐美也在和時間賽跑，爭取將大量武器和補給送到烏克蘭軍隊手中，外媒形容此場景有如1948至1949年的「柏林封鎖」再度上演，並聲稱在美國與波蘭針對協助烏克蘭的討論中，原定要提供給台灣的F-16戰機也成為討論焦點。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-07 15:00:56｜2022-03-07 15:03:42
根據《紐約時報》報導，在不到1週的時間裡，美國和北約已將為數不少的武器運到波蘭和羅馬尼亞的邊境，以便後續可以通過陸路前往基輔和其他烏克蘭主要城市，雖然到目前為止，俄羅斯軍隊尚未將武器供應路線當成攻擊目標，但很少有人認為這可以持續下去，因為比起半個多世紀前的「柏林封鎖」，烏克蘭則是個擁有4400萬人口的龐大國家，運送不易，何況所有美國軍隊也已撤離該國，以避免成為戰爭中的「共同戰鬥者」，而與擁有核武的俄羅斯發生直接衝突。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對歐美的協助表達感謝，但也不斷反覆向歐美提出，希望能在烏克蘭上空設立禁飛區，或是提供戰機給烏克蘭，因為現有的援助，遠遠還不足以完成未來的任務。
報導指出，在提供戰機給烏克蘭這類的事上，美國面臨了微妙的平衡問題，美國總統拜登（Joe Biden）上週六在德拉瓦州與國家安全委員會的人員，花了一整天的時間研究，能否找到1種方法，讓波蘭把前蘇聯製造的米格-29戰機（MIG-29s）戰鬥機機隊，轉移到烏克蘭，因為烏克蘭的飛行員知道該如何駕駛該款戰機。
然而，這筆交易的條件是，作為回報，波蘭將獲得能力更強的美國製造F-16戰機，由於該款戰機有不少架已被承諾要提供給台灣，所以情況變得相當棘手和複雜，因為相較於烏克蘭，美國在台灣似乎擁有更大的戰略利益。
不過，波蘭方面表示，尚未與美國就此事達成協議，因為他們擔心該如何把戰機交給烏克蘭，也擔心這樣做是否會使波蘭成為俄羅斯的新目標。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日訪問摩爾多瓦（Moldova）時表示，如果波蘭決定提供戰鬥機給烏克蘭，美國也會考慮提供飛機給波蘭，雖然無法說出明確時間表，但美國正在積極研究相關方案。