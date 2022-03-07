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熱心清除回收物被屋主告侵占　台中市不只這一樁

▲福順里長莊茂得熱心清除有釀災之虞的回收物，事後卻被屋主提告。（資料畫面／台中市議員羅廷瑋提供，2022.03.07）
▲福順里長莊茂得熱心清除有釀災之虞的回收物，事後卻被屋主提告。（資料畫面／台中市議員羅廷瑋提供，2022.03.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-07 15:07:45

台中大樓火警6死，肇事原因直指房東堆積回收物導致逃生困難。環保局透露之前強制清除回收物，正與房東互告中，其實類似事件並非個案，市議員羅廷瑋透露，南區有位里長鑑於里內火災造成嚴重傷亡，主動協助清除回收物，屋主事後反悔提告竊盜，害里長和志工疲於奔命跑法院。

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大樓6死火警發生在台中公園附近的老市區，類似將回收物堆積屋內、引發火警的案件不只這一起，這些囤積者對社區來說就像一顆顆未爆彈。國民黨議員羅廷瑋指出，2020年南區南昌街疑似電線走火，屋內囤積大量回收物品導致火勢不易撲滅，且搶救過程不斷死灰復燃，除造成女主人死亡，還延燒6間平房。

當地福順里長莊茂得有鑒於此，經過屋主同意，清理里內另一棟堆滿回收物的透天厝，但事後屋主越想越捨不得，對里長及當天參予的里內志工提起《竊盜罪》等告訴，里長和志工為此不斷跑法院出庭，雖然最後案件不起訴，但已對里長及志工造成精神負擔。

▲社區志工協助清除堆積的回收物，事後卻法院跑不停。（資料畫面／台中市議員羅廷瑋提供，2022.03.07）
▲社區志工協助清除堆積的回收物，事後卻法院跑不停。（資料畫面／台中市議員羅廷瑋提供，2022.03.07）
羅廷瑋建議，對於有危害他人生命財產疑慮的堆積雜物行為，中央應修法制定罰則，不能將回收物及垃圾視為個人財產的保障；地方政府也該訂定自治條例排除這些危險因子，讓公權力介入來保障市民安全。

另一位議員張彥彤也指出，在尚未都更前，舊市區許多集合式住宅都存在相當大的危機，屋主長期囤積垃圾，該棟房子一直以來都是附近民眾的惡夢，他和柳川里蔡翠碧里長多次向市府告發，卻無顯著成效，屋主面對市府總是屢屢哀求，如今釀成死傷大禍，公務單位應該好好面對現實、全面檢討。

台中市議會將於下週召開臨時會，民進黨台中市議會黨團今（7日）要求，市府應針對興中街火災情形提出完整報告、立即針對老舊大樓相關法制及執行面提出改善作為，切勿讓住在台中的民眾處在危險環境。

民進黨團總召江肇國強調，火災是大家都不願見到的事，感謝消防、警察、及救護人員的辛勞，但後續還有許多面向須檢討，包括起火原因、救災情形、安置作為、責任歸屬及後續法規調整，市府都應清楚說明。議員黃守達也補充，該棟住戶不少為居住弱勢的民眾，市政府該補強社會安全網漏洞，給市民一個安全、安心的居住環境。

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