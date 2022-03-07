英國、香港疫情連環爆！長者不打疫苗「比對新數據」曝光
武漢肺炎肆虐全球，其他國家的致死率也不斷上升。對此，我國新光醫院洪子仁副院長就以香港、英國為例，指出未完整接種疫苗的人，致死率是隨著年齡節節上升，和完整接種的人最大差了11倍，呼籲台灣長輩們盡速施打疫苗。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 15:21:00
洪子仁今（7）日記者會上詳細指出，觀察英國2021年12/16至今年1/16的數據來看，有303萬人被Omicron感染，有5482人死亡，平均致死率0.18%，但在未打疫苗欄位中顯示，從50歲至80歲，未完整接種疫苗的致死率節節上升。
以80歲以上來看，完整接整疫苗者（打滿３劑）與未完整接種疫苗者（只打一劑或兩劑）的致死率差了7.9倍，分別是2.946%和23.558%；大於60歲以上的0.8687%和7.565%，兩者更差了11倍。
依香港第五波的疫情數據也顯示，在1153例死亡個案中，接種2劑疫苗死亡的人數有92位，佔了整體8％，沒有接種疫苗或接種不完整疫苗而死亡的人數則有1061位，佔了整體92％；換言之，有打疫苗的致死率0.04%，與沒打疫苗或未接種完整疫苗的致死率0.25%，兩者差了31倍。因此，在香港第五波疫情內，死亡人數有超過9成都是未接種兩劑疫苗的。
此外，洪子仁也指出，從香港這次疫情，也帶給台灣3大啟示，「應落實長照機構健康監測」、「疫苗是避免重症的重要關鍵」、「患者大增時啟動三段分流」。因此，洪子仁也呼籲台灣目前50歲以上、且尚未完整接種疫苗的182萬位長輩們，請盡速施打疫苗，來保護自己避免重症，一起把社區防護力提高，讓台灣在面對未來解封過程中，就有比較多的能力，來避免像國外一樣，指數型上升的情況。（編輯：詹鎰睿）