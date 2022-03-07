民眾黨立委30席？柯文哲：一半像高虹安就能把執政黨釘翻
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（7）日接受yahoo tv《今天誰來沛》專訪。即使面對主持人是國民黨籍的台北市議員鍾沛君，柯文哲也未減批評國民黨的力道，直言「你們連立法院罵人你們都不會罵，只會丟豬內臟。」更表示如果民眾黨在國會能有超過30席立委，「只要有一半像高虹安，就可以把執政黨釘得翻掉。」
記者丁上程／台北報導
2022-03-07 15:19:22
柯文哲接受專訪時直言，民進黨執政不怎麼樣，但很會選舉。「422法則，民進黨現在只要把柯文哲抹成藍的、紅的，然後去吸收國民黨的票，讓三方的支持度維持4:2:2，就能永遠維持優勢。」柯文哲直言，民眾黨很努力在超越藍綠，可是民進黨卻還是想持續貼藍綠標籤。
「國民黨溫良恭儉讓，連罵人都不會，我只是比較愛罵人而已。」柯文哲直言，國民黨連在立法院罵人都不會，只會在抗爭時丟丟豬內臟。不過鐘沛君也反問，若民眾黨在立法院內有超過30席立委，會要求他們如何攻防？對此柯文哲則直言「一半是高虹安就可以了，就把它釘得翻掉。」
柯文哲強調，論述還是很重要，要有能力論述，要能夠講，立法委員還是一個說話的人，為民喉舌。「還有一點，三十年前可以激烈抗爭，三十年後激烈抗爭不太符合社會主流。」柯文哲說，要搞清楚社會主流在想什麼，他認為這一點蔡英文很厲害，「她知道控制社會主流思想，所以你就會變成一個少數，會被多數打。」