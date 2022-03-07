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疫情趨緩！下半年可望開放「出入境旅遊」？陳時中回應

▲陳時中認為6月後可望國境全面解封的看法，「稍微樂觀了點」。（圖／翻攝自衛福部疾管署直播畫面）
▲陳時中認為6月後可望國境全面解封的看法，「稍微樂觀了點」。（圖／翻攝自衛福部疾管署直播畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 15:37:00

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布新增2例COVID-19本土個案，近期本土疫情收斂趨緩，各項防疫措施逐漸鬆綁，而國人最關心的還是何時可以安心出入境旅遊，傳出有專家認為最快下半年、6月時國境便可全面解封，對此，指揮官陳時中表示「這說法稍微樂觀了一點」。

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交通部觀光局於2日召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，會議中已在討論國境開放後的旅行業者如何因應出入境旅遊需求，認為隨著疫情趨緩，參考全球各國作法，應可分階段解封，預計最快下半年就能開放出入境旅遊。

不過對於最快下半年國境全面解封的看法，陳時中直言「稍微樂觀了一點」，透露還沒有收到觀光局的案子，所以還沒有辦法討論，不過相關資訊都會列入參考。

▲（圖／指揮中心提供）
▲今起隔離期滿家用快篩，需測2次，違者最高罰30萬。（圖／指揮中心提供）
從今日起，入境檢疫政策部分，將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及5次快篩；另外指揮中心也提醒，民眾於執行隔離／檢疫措施期滿後之自主健康管理期間，務必按時執行家用快篩試劑檢測，並配合於雙向簡訊回報檢測結果，否則違者最高可罰30萬罰鍰。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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