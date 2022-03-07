疫情趨緩！下半年可望開放「出入境旅遊」？陳時中回應
中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布新增2例COVID-19本土個案，近期本土疫情收斂趨緩，各項防疫措施逐漸鬆綁，而國人最關心的還是何時可以安心出入境旅遊，傳出有專家認為最快下半年、6月時國境便可全面解封，對此，指揮官陳時中表示「這說法稍微樂觀了一點」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 15:37:00
交通部觀光局於2日召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，會議中已在討論國境開放後的旅行業者如何因應出入境旅遊需求，認為隨著疫情趨緩，參考全球各國作法，應可分階段解封，預計最快下半年就能開放出入境旅遊。
不過對於最快下半年國境全面解封的看法，陳時中直言「稍微樂觀了一點」，透露還沒有收到觀光局的案子，所以還沒有辦法討論，不過相關資訊都會列入參考。
從今日起，入境檢疫政策部分，將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及5次快篩；另外指揮中心也提醒，民眾於執行隔離／檢疫措施期滿後之自主健康管理期間，務必按時執行家用快篩試劑檢測，並配合於雙向簡訊回報檢測結果，否則違者最高可罰30萬罰鍰。（編輯：倪浩軒）
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