綠屏東初選震撼！蘇嘉全陪同力挺 莊瑞雄搶頭香登記參選
民進黨屏東縣長黨內初選今（7）日開放登記，立委莊瑞雄下午3時搶頭香抵達中央黨部登記，前立法院長蘇嘉全、英系立委陳明文、羅致政、吳玉琴、王美惠、邱泰源、管碧玲、劉櫂豪、江永昌陪同。莊瑞雄表示，找來蘇嘉全陪同登記外界可能很震撼，但屏東人一定更振奮，現在正值屏東脫胎換骨的契機，自己一定會贏得這場初選，帶領屏東以高雄為目標，一步一步超越。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-07 15:23:32
對於今日登記參選找來蘇嘉全陪同，莊瑞雄表示，蘇嘉全一路支持、照顧自己，自己所提的願景也相當符合過去蘇當屏東縣長的規劃，屏東縣民都懷念過去每一棒縣長。
莊瑞雄說，外界可能很震撼，但屏東人更振奮，過去屏東非常艱困，因為政策重北輕南，每一位縣長不斷去打拚，屏東一步一步走過來，跟過去不一樣了。
莊瑞雄表示，現在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對屏東大力支持，高鐵與捷運都要到屏東了，科技園區也在建構，重大建設都在屏東慢慢展開，這是屏東未來脫胎換骨發展的契機。
莊瑞雄強調，這次選舉屏東是黨內初選最激烈的地方，也可能是唯一辦理初選的地方，藉這個機會要懇請全國各地屏東鄉親，陪自己一起打這場屏東縣長初選。
莊瑞雄說，自己提出的政見將以高雄當指標，屏東要一步一步超越，讓屏東可以跟過去的屏東不一樣。自己一定會衝刺打贏這場縣長初選，帶領屏東一起超越高雄。