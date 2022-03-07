謝忻「裸照外流」認了尺度過大 毅然報警還原拍攝過程
40歲的藝人謝忻歷經不倫戀後，開始努力健身、重回音樂教職，將生活重心回歸自己，不過向來對身材頗具自信的她，近日拍攝多張裸上身、性感魅惑照遭到外流，對此，她今（7）日就在臉書透露已正式報案，含淚抒發心情。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-07 15:26:21
其實上個月就有朋友提醒謝忻，她不該外流的照片在特定的LINE群組上瘋傳，讓她不禁感嘆投注不少心力的新作品，卻無辜遭到散佈：「總想著要有新的作品，想讓朋友們看到不一樣的我，因此投注了非常多的時間、心力在拍照，拍攝的過程中，有些可能尺度大了些，有些可能根本拍得不好看，但本來就都是試造型、試感覺、試情境的毛片。」
由於作品的定位關係，所以從來都沒有要外流，如今卻遭盜取，讓謝忻毅然決然報警處理：「在用力把眼淚擦乾後，我上禮拜二毅然走進了松山派出所報案，我不太懂法律，但我選擇了不姑息，讓法律來回應這樣的惡行。」
謝忻坦言這一星期以來，承受了不少恐懼、焦慮和沮喪，從不倫戀到裸照外流，她怒力說服自己在經歷過這麼多風雨之後，這件事情終究只是個小插曲：「面對可能襲來的指責、訕笑、冷嘲熱諷，也不斷提醒自己要勇敢，要堅強，我在人生的這條路上，曾經重重地摔了一跤，我選擇誠懇認錯、坦然面對，並用盡一切努力讓自己再站起來，但這次錯不在我，再怎麼難過也要挺直腰桿，問心無愧地向前走。」