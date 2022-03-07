深碗課程跨域學習　年輕學子製片當網紅

義守大學「傳播與設計學院」電影與電視學系攜手「醫學院」營養學系與「觀光餐旅學院」廚藝學系等三系跨領域教學，開設深碗課程「ISU小廚房網紅食譜」，將健康飲食、廚藝烹飪、影視製作和網路頻道經營等內容融入課程中，學子可嘗試網路節目的製作、影音創作等，加上與不同領域的同學交流，厚植跨域實力。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-07 15:39:26
深碗課程「ISU小廚房網紅食譜」，每堂課都有兩位老師共同教學，雙師共授不只讓學生在同一門課程中能吸取多方領域的新知外，也讓老師間相互交流成長；像廚藝系老師在示範烹飪教學時，影視系老師協同參與影像紀錄過程，合力完成數位教材。18週的課程如同精彩的馬拉松接力賽，從營養系的食材營養調配、廚藝系的烹飪料理，再到影視系拍攝節目製作及網路頻道經營，一系列有趣又生活化的內容帶給學生滿滿的收穫。
擔任導演的影視系學生呂傲雪以及製片章淩瑄表示，可以同時學習到3種不同領域的課程很新奇。廚藝系學生楊嘉琦說，課程結合學生感興趣的題材，跳脫以往單一學習模式，可以學到烹飪的技能和食材的營養價值外，更學會在鏡頭前該如何走位與呈現，和大家一起打造網紅節目，覺得課程真的太有趣了。
影視系主任張國甫與老師歐怡君均表示，讓學生化身「網紅」邊做邊學激發學習興趣。營養系主任賴苡汝說，透過深碗課程的跨域合作，將營養系的知識結合其他領域的專業，傳遞營養概念給大家。