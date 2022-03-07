嘉玲重回高雄　陳其邁宣布65歲長者打第3劑再加碼200元

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前高雄在疫調過程中，經由中央的協助基因定序，確定案20860、20861、20862、20939及20832，這五位最近高雄確診個案的感染源，案20832是最早發現的個案，但在疫情的波段已是第三波，往前追溯需花費很大力氣，過程中社區擴大採檢、擴大接觸者的匡列，總數多達7000多人。
潘炤穎說，案20913在旅遊團的行程2月22日有發病，也感染了高雄市的案20860、20861，及台南市的20912，各自再回到工作地或居住地，再造成第三波感染。經疫情溯源調查後，即查出此波疫情是來自於指標個案19665。
陳其邁表示，自助餐女店員(20832)因發病到診所就醫，在高雄防疫決策，就特別請基層醫師注意，假設病人因上呼吸道症狀就醫，就請診所給予快篩試劑，並請市民配合居家快篩。由於20832快篩陽，基層診所醫師轉介到醫院PCR採檢，確認20832確診，「要特別感謝他，會頒給醫師一萬元獎金」。
陳其邁指出，疫調回溯，從疫情傳染波段來說，在這旅遊團裡，高雄第一例出現確診者20832是屬於第3波，市府於社區擴大採檢，並擴大職場、接觸者匡列人數，高達7000多人，要感謝疫調人員努力，追出228花東旅遊史以及遊覽車旅行團，再追溯到新北個案，基因序列比對發現和新北設計師19655是同個病毒株。
另外，陳其邁也舉新加坡及香港疫情為例，強調追打第三劑疫苗很重要，目前中央流行疫情指揮中心宣布，家中長輩施打第一劑到三劑，都可獲五百元獎勵，高雄市再加碼，至三月底前，長輩打三劑加碼兩百元，「第三劑一定要打好打滿」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。