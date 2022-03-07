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外資撤！新台幣重貶1.35角收28.25元　創近11個月新低

▲新台幣兌美元今（7）日也重貶1.35角，收在28.25元，創近11個月來收盤新低價。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元今（7）日也重貶1.35角，收在28.25元，創近11個月來收盤新低價。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-03-07 16:18:48

在俄烏戰爭緊張情勢及裁制聲浪持續升高下，美股跌，美元續強，亞股及亞幣齊挫，台股今（7）日終場大跌557點，失守17200點，新台幣兌美元亦爆量重貶，一度貶至28.299元、貶值1.84角，終場收在28.25元、仍貶值了1.35角，也創近11個月來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量25.33億美元。

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俄烏戰爭持續延燒，不僅重創國際股市，也推升油價飆漲，美股4大指數上周五收黑，亞股也重挫，台股今日亦開低走低，電子、金融及傳產股同步下殺，台股一度重挫600.94點，下探17135.68點，終場收17178.69點，大跌557.83點，摜破半年線，跌幅3.15%，成交量新台幣4567.83億元。

國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元也普遍走貶，人民幣兌美元中間價亦貶，韓元兌美元重貶收在1227.10元，而新台幣兌美元盤中更一度貶至28.299元、重貶1.84角。

匯銀人士指出，新台幣兌美元今日早盤以28.16元、貶4.5分開出，隨著台股跌幅擴大，加上外資在台股賣超，並持續匯出，美元買盤湧現，新台幣兌美元貶勢擴大逾1角，下午新台幣更一度來到28.299元、重貶1.84角，終場收在28.25元兌1美元，較前一交易日仍貶值了1.35角，亦創2021年4月17日以來收盤新低價，4月16日收盤價為28.341元。

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