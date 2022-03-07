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旅遊團傳染鏈起源是新北設計師　高雄+0台南今再+2

▲經過溯源疫調和基因定序發現，案20913曾到新北設計師案的確診者，案20248的家中，因而確診。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲經過溯源疫調和基因定序發現，案20913曾到新北設計師案的確診者，案20248的家中，因而確診。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者鄭婷襄／台南、高雄報導

2022-03-07 15:59:14

高雄市今天沒有再新增旅遊團傳染鏈的確診案例，台南市則新增兩例分別為案20995、20996，指揮中心在稍早指出，這波傳染鏈的來源應是源自於新北個案20913，在2月19日曾去過新北設計師傳染鏈中的案20248的住處，基因定序也相同，因此找出遊覽車傳染鏈的源頭就是新北設計師傳染鏈。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，經過基因定序確認這起旅遊團傳染鏈與新北市設計師傳染鏈有關，指標個案就是新北市的案20248，高雄先是透過社區診所快篩篩檢找出首例確診的案20832，再往前溯源找出這起旅遊團傳播鏈，在新北、台南、高雄都有確診案例，經過調查，新北個案20913是名照服員，曾到設計師傳染鏈中的確診者案20248家中，因而感染，她在2月22日就出現痠痛與喉嚨不適的症狀，仍出席這場旅遊團。

▲宮廟旅行團疫情傳染波段圖示。（圖／高雄市政府提供）
▲宮廟旅行團疫情傳染波段圖示。（圖／高雄市政府提供）
台南市衛生局長許以霖則表示，旅遊團感染造成的台南家族傳染，首例是案20912，並發現他的二嫂也就是同遊覽車的20913也確診，之後在台南的四姊及四姊夫也跟著確診，今日則再新增四姊的小孫女20995及大哥的媳婦20996確診，CT值分別為9.2及30.8。

▲台南案20912家族關聯圖。（圖／台南市政府提供）
▲台南案20912家族關聯圖。（圖／台南市政府提供）
台南市長黃偉哲則指出，案20913在2月22日就出現痠痛與喉嚨不適的症狀，仍參加這個旅行團，令人覺得不可思議，再陸續傳給同團旅遊的民眾，包括高雄和台南的都有，至於今天台南的個案20996在2月27日就出現咳嗽、流鼻水等症狀，但不夠警覺，自己服用成藥，若謹慎一點進行快篩，說不定就可以提早找出感染鏈。

高雄市長陳其邁強調，社區篩檢等同於社區的哨兵，這次社區醫師機警給予民眾快篩找出確診的案20832，高雄市政府將頒發1萬元的獎勵金；至於中央也在今天宣布擴大65歲以上長輩施打疫苗的獎勵，將給予500元獎勵，高雄市則宣布加碼，完成第三劑疫苗施打的長輩，再增加200元禮券的獎勵；陳其邁並表示，從香港經驗來看，香港在這一波疫情，尤其是高齡者非常嚴重，沒打疫苗對長輩非常高風險，希望大家一起把第三劑打好打滿。

▲高雄市宣布加碼，完成第三劑疫苗施打的長輩，再增加200元禮券的獎勵。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市宣布加碼，完成第三劑疫苗施打的長輩，再增加200元禮券的獎勵。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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