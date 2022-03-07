旅遊團傳染鏈起源是新北設計師　高雄+0台南今再+2

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台南市衛生局長許以霖則表示，旅遊團感染造成的台南家族傳染，首例是案20912，並發現他的二嫂也就是同遊覽車的20913也確診，之後在台南的四姊及四姊夫也跟著確診，今日則再新增四姊的小孫女20995及大哥的媳婦20996確診，CT值分別為9.2及30.8。
台南市長黃偉哲則指出，案20913在2月22日就出現痠痛與喉嚨不適的症狀，仍參加這個旅行團，令人覺得不可思議，再陸續傳給同團旅遊的民眾，包括高雄和台南的都有，至於今天台南的個案20996在2月27日就出現咳嗽、流鼻水等症狀，但不夠警覺，自己服用成藥，若謹慎一點進行快篩，說不定就可以提早找出感染鏈。
高雄市長陳其邁強調，社區篩檢等同於社區的哨兵，這次社區醫師機警給予民眾快篩找出確診的案20832，高雄市政府將頒發1萬元的獎勵金；至於中央也在今天宣布擴大65歲以上長輩施打疫苗的獎勵，將給予500元獎勵，高雄市則宣布加碼，完成第三劑疫苗施打的長輩，再增加200元禮券的獎勵；陳其邁並表示，從香港經驗來看，香港在這一波疫情，尤其是高齡者非常嚴重，沒打疫苗對長輩非常高風險，希望大家一起把第三劑打好打滿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。