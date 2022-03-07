台南Josh發功？上週五才買台積電今慘跌：笑著笑著就哭了
俄烏戰爭持續延燒，不僅重創國際股市，也推升油價飆漲，台股今（7）日開低走低，盤中一度重挫超過600點，終場收在17178.69點、大跌557.83點，「護國神山」台積電也慘跌3.19％，收盤價來到576元。而知名YouTuber「台南Josh」上週五才宣布自己以595元價格買入台積電，一個週末過去就遭到震撼教育，讓他自嘲「笑著笑著就哭了」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 16:22:09
美股4大指數上周五全數收黑，台股今日也表現疲軟，摜破半年線。國安基金執行秘書長阮清華接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，台股基本面仍好，短期股市波動難免，投資人要保持信心及理性，國安基金會密切注國內外股市變化。
而「台南Josh」今日也在個人YouTube頻道發文表示，「上禮拜五在頻道會員專區po文跟會員說我買了595的台積電，結果今天只剩這樣了...我的頻道會員福利真的超棒的！」並附上3個笑到流淚的表情符號，不禁自嘲「笑著笑著就哭了」。
台南Josh是知名棒球YouTuber，不過經常被他稱讚後的球員或球隊就會表現不佳，因此台南Josh也被網友戲稱為反指標，沒想到連護國神山台積電也擋不住，讓網友紛紛留言回覆說「他講什麼什麼就會倒楣真的厲害」、「連台積電都能嗨掉的男人」、「來自東方神秘的力量」、「護國神山台gg也經不起被國師嗨嗨」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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