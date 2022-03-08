《某一天》金秀賢「肌情連發」　粉絲High翻

《某一天》昨晚十點全台首播，並一次連播兩小時，網友迴響熱烈，尤其對於電視螢幕更增加視覺震撼，紛紛留言表示，「完整跟上，八大畫質超好」、「秀賢每一個眼神演技、表情都好清晰」，其中令粉絲陷入瘋狂的一段畫面，即金秀賢在警局被要求裸身檢查，完美體態入鏡吸睛目光，由於情節落在首集尾聲接續第二集開頭，為呈現完整劇情再交待一次，看得網友開心興奮，表示「八大電視第一集尾第二集開頭man肌享用了2次，滿意」。
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另外《某一天》監獄場景將陸續登場的受刑人角色也受到關注，劇中被稱為「監獄王」的金成圭詮釋「都志泰」一角，讓同劇演員一致認為是最無法駕馭及取代的角色。金秀賢說：「金成圭的眼神很厲害，他的氣場帶來的氛圍，簡直就是監獄裡的使者。」金秀賢更進一步表示，如果換成他來詮釋，恐怕都抓不到「都志泰」的氣場，也無法營造那樣的氛圍。
《某一天》本週日(13日)晚間10點播出的劇情，將描述在看守所裡的老大金成圭，覺得金秀賢很講義氣，因此想要罩他。三流律師車勝元到處奔波想要幫助金秀賢，但對方的父母親因付不出律師費，猶豫要不要簽約時，國內最大的律師事務所代表徐在熙，認為金秀賢案子如果打贏，她的名氣可以更上層樓，所以要幫他免費辯護，得知此事的車勝元心裡失落。（編輯：薛羽彤）