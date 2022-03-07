中友慶30週年豪禮狂加碼 金幣天天抽壓軸再抽特斯拉

台中市中友百貨歡慶30週年慶活動，將於10日起開放首波預購。中友百貨表示，疫情趨緩，3月起將逐漸放寬防疫規定，讓百貨業者信心大振，中友已大手筆投入1.9億元促銷預算，除推出全館滿仟送佰外，還有39枚純金金幣天天抽、以及KYMCO電動機車驚喜抽，壓軸再抽特斯拉電動汽車，可謂豪禮抽不完。





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中友百貨副店長陳俊華表示，迎接30周年慶，為感謝顧客一路支持，豪禮狂加碼，消費者只要於活動期間，持中友APP於百貨店內及中友購物網不限金額消費，即可獲得一組幸運號碼，有機會將豪禮帶回家。在豪禮加碼送策略下，中友周年慶業績有信心衝出18.35億元，較去年成長7.7％。





陳俊華指出，中友百貨成立至今已30年，經過許多風雨考驗，目前仍然穩健經營。為回饋消費者對中友的支持，針對30週年慶活動推出許多優惠的贈獎以及特別企劃，希望對消費者有實質回饋，也藉此喚醒消費者對於中友美好回憶。





而基於善盡企業社會責任，中友百貨也積極邁向環保永續的綠色企業，今年週年慶特別選擇電動汽機車為抽獎獎項，實踐環保與智能生活，與消費者一起邁向永續未來。





▲中友百貨周年慶壓軸抽特斯拉電動汽車，是中友睽違20餘年後，最大手筆的豪禮。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.7)

中友30週年慶即將於3月10日開放全面預購，首波活動於17日正式開 打到4月6日，投入促銷預算達1.9億元，最高回饋率高達22%。3月10日至4月6日推出滿仟送佰、持中友APP不限金額消費即可參加KYMCO電動機車驚喜抽(市價88,800元，共2名)。





另3月10日至4月17日同步推出「30th紀念金幣天天抽」，活動期間持中友APP不限金額消費即可獲得1組幸運號碼，每天抽1名可獲得市價2.5萬元純金999.9紀念金幣。





▲中友今年會員禮特別與知名戶外休閒品牌歐都納聯名推出4波。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.7)

3月10日至5月9日活動期間持中友APP不限金額消費，即可獲得1組幸運號碼，可以參加壓軸抽市價165萬餘元的Tesla Model 3特斯拉電動汽車。





陳俊華說，今年會員禮特別與知名戶外休閒品牌歐都納聯名推出4波OUTDOOR系列會員禮，只要持中友APP或中友家族卡單筆消費滿1,299元即可兌換1份。



