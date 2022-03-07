歡慶國際婦女節！新二代手作玫瑰花向媽媽傳愛

《四方報》報導，我國新住民人數累積已達57萬人，其中以女性居多，佔總數超過9成。適逢3月8日婦女節，為感謝新住民姊妹對臺灣家庭及經濟的付出與貢獻，移民署花蓮縣服務站與社團法人台灣好漾社會發展協會日前共同舉辦多元文化宣導「國際婦女節，媽媽我愛你！」活動，邀請新住民、新二代及其家庭提前一同歡慶專屬女性的佳節。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-07 16:32:16
活動在新住民二代領軍唱跳「媽媽我愛你」熱身舞中熱鬧展開，由來自越南並在臺創辦「越南故事書屋」的新住民陶氏桂擔任多元文化課程講師，講述在越南有二個婦女節，分別是3月8日國際婦女節，以及10月20日越南婦女節，雖然都不是國定假日，但當地民眾皆會隆重慶祝。因為婦女節在越南兼具母親節、情人節等意象，是向所有女性表達感謝與敬意的日子。
活動中，陶老師也指導參與活動的新住民與眷屬共同彩繪越南竹蜻蜓，以及帶領新住民二代動手製作花語為「愛」的玫瑰花，並將它獻給在場的媽媽以傳達愛意，現場充滿溫馨，洋溢著歡樂。越南籍阿鸞感動地說，真高興參加這個有意義的活動，彩繪竹蜻蜓讓我重溫兒時童玩，更重要的是透過活動，與小孩的關係更加親密；能從孩子手中接到玫瑰花真的「好幸福」。
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示新住民落腳臺灣時，常會面臨文化衝突及生活適應問題，但依舊努力承擔起家庭照護責任及融入臺灣生活，甚至行有餘力時，會走入社會，為臺灣與原生國文化搭起友誼橋樑，讓彼此欣賞對方文化之美，促進社會和諧。藉活動感謝所有在臺默默耕耘與付出的新住民姊妹們，預祝大家婦女節快樂。此外，移民署舉辦的「110學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」將於這個月14號截止報名，歡迎符合資格的新住民家庭把握機會申請。