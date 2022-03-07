最硬教召第三日 陸戰隊後備旅複訓65K2步槍、火砲操作
被譽為「最硬教召」的新制14天教育召集訓練，今（7）日進行第3天課程，位於高雄的海軍陸戰隊新兵訓練中心後備旅步一營安排召員進行各項編制武器專長複訓，以熟稔武器操作要領，強化後備部隊戰力。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-07 17:05:57｜2022-03-07 17:11:34
根據軍媒軍聞社報導，海軍陸戰隊新兵訓練中心後備旅步一營召員上午進行「專長複訓」課程，召員分別操作81迫擊砲、120迫擊砲、T85榴彈槍、65K2步槍及T74排用機槍等各項編制武器訓練，透過各級幹部原則講解、分組輪訓及實務實作等訓練方式，讓召員熟稔個人戰技，維持後備軍人戰鬥能量。
擔任召訓幹部的班長柯上士表示，這次的訓練時間增加，訓練內容也同時有加強，許多人退伍沒多久就回來接受教召訓練，所以召員在個人戰技方面較容易上手，較容易達到訓練的目標；教召員因為是從外面職場的環境再回來熟悉訓練，因此召訓幹部也必須要多注意召員的心緒問題，包含召員的工作與家庭因素，都有可能影響召員的訓練表現，多面向留心並靈活提出應因措施，才能提高整體成效。
國防部指出，新制14天教召課程區分「部隊報到與法治教育等一般課程」、「專業專長複訓與鑑測」、「編制武器射擊與連以下戰鬥教練」、「營戰備任務訓練」、「裝備保養與解召」等五個階段，各項課程按程序、步驟、要領，落實各項訓練安全風險管控及防疫規定，並貫徹「處處皆戰場，時時都訓練」之指導，以達就地動員與作戰及保家、保鄉、保產之目標。
新制教召首梯5日入伍，18日結束教育召集，每日必須操課10小時，召訓期間不休假，累計上課時數136小時。據了解，總統蔡英文12日也將前往桃園陸軍206旅步3營，視導後備教召部隊，衛冕首次參與新制教召後備軍人。