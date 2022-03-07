臺中郵局發起「捐熱血 郵愛心」 民眾不畏寒流挽袖捐血

全國血庫拉警報，為充裕血源，中華郵政秉持熱心服務、回饋社會理念，發起「捐熱血 郵愛心」公益活動，呼籲全民熱心捐血，紓解血荒。其中，臺中郵局共規劃31處捐血站募集熱血，今日在 太平宜欣郵局舉辦，儘管天氣冷颼颼卻澆不息捐血人熱情，不少人頂著寒風排隊等捐血，讓台中郵局局長陳湘慈大為感動。

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▲台中郵局局長陳湘慈號召郵務士挽袖捐血，大家熱情響應。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.7)

陳湘慈局長表示，中華郵政公司自民國92年起，持續辦理全國性捐血活動，至今已募集超過46萬袋熱血，為社會注入愛心暖流，深獲肯定。

今年郵政壽險捐血月自111年3月1日至3月31日止，臺中郵局為鼓勵大家響應「捐血一袋救人一命」，特別提供1萬6仟份贈品，盼能募集熱血16,000袋以上，為捐血中心挹注血庫至安全存量。

臺中郵局規劃31處捐血站募集熱血，民眾於活動期間至指定捐血站，捐血1袋即隨機贈送「超商商品卡、個人化郵票或波波鴿口罩收納袋」1份，數量有限，送完為止。

▲臺中郵局「捐熱血 郵愛心」公益活動，儘管天氣冷颼颼仍澆不息捐血人熱情。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.7)

今日台中郵局在太平宜欣郵局舉辦的捐血活動，排隊捐血民眾很多，響應郵局義舉單位更多，包括聯合太平區後備憲兵荷松協會、統欣生物科技有限公司、興霖食品股份有限公司、壹零壹養生堅果館及石城實業股份有限公司等單位紛紛加碼贊助捐血贈品，以至今日挽袖捐血民眾，除了郵局隨機贈品外，還有加碼送的精美紀念品「興霖乾拌麵、統欣手足修護霜、101綜合堅果包及3點1刻沖泡飲」各1份，讓大家大包小包帶回家。

此外，為感謝太平地區鄉親對郵局的支持，同（7）日並有i郵箱推廣及郵票選美抽獎活動；參與i郵箱業務宣導活動者，憑至i郵箱交寄包裹之執據，即可贈送郵局帆布筆袋（市價40元）1份，限量50份，機會難得，敬請把握。

















