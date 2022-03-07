不只開放烏克蘭人依親！吳釗燮：正在討論學生來台就學
俄羅斯以武力入侵烏克蘭，引發百萬烏克蘭人逃離家鄉躲避戰火。針對各界關注台灣是否接受來自烏克蘭難民一事，外交部長吳釗燮今（7）日表示，在台烏克蘭學生、就業人士，如有家人要來台依親，或是簽證需要延長，政府一定會幫忙到底，同時也在討論協助烏克蘭學生來台就學。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-07 17:36:29
外交部今日下午舉行「賑災烏克蘭記者會」，包括外交部長吳釗燮、立法院副院長蔡其昌、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）等人出席。吳釗燮表示，外交部3日開設賑濟烏克蘭專戶，至今日累計捐款已達3億元新台幣，首批1億元款項將透過波蘭政府直接給波蘭所指定賑濟難民的單位。
針對援助烏克蘭難民議題，吳釗燮表示，已經跟內政部移民署討論，在台灣的烏克蘭學生、就業人士，如果家人要到台灣依親，或是簽證需要延長，政府一定幫忙到底，同時也已經在討論，是否可以協助烏克蘭學生來台灣就學。
不過，吳釗燮也指出，因為之前台灣跟烏克蘭之間並沒有政府對政府的往來，這涉及到認證困難有點問題，但已經有在討論，讓我國政府能接納來台就學的學生，只要有答案就會馬上對外宣布。
吳釗燮說，未來也會討論，看如何透過歐盟體系來協助烏克蘭人，會繼續跟歐盟駐台代表處、其他國家的駐台代表處討論，除了以雙邊模式進行外，也考量其他多邊模式，只要有一個管道是可以讓台灣的物資跟金錢，能夠送達到烏克蘭人手上，都不會放棄。
吳釗燮也透露政府還在討論除了27噸的醫療物資與金錢援助外，還有更大的援助方案，若有結果會對外宣佈。