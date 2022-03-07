台中惡火釀6死！女房東撿破爛堆滿屋阻逃生 驚人財力曝
台中興中街大樓火警釀成6死6傷慘劇，是台中近年來最嚴重的火災，而莊姓女屋主在屋內公共空間堆滿回收物，被消防局認為是造成大火迅速延燒的主因。但莊姓女屋主將大樓改建成41間套房出租，明明財力不俗，卻還是愛撿破爛讓地方人士相當頭痛，而這次火警也讓她的身價曝光。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 17:23:16
據了解，莊姓女屋主愛在屋內堆積回收物，市府前年就裁罰14次、去年10次，但她屢罰不聽。環保局3月4日才動員20人次清走大樓公共空間的雜物，當時莊女還試圖阻擋，甚至3次反告環保局《侵占罪》搶人財物。
莊女平常衣著破爛，常把「哇就甘苦（我日子不好過）」掛在嘴邊，今日被警方帶回現場勘查時，對著包圍的媒體記者也只是說了一句「哇就甘苦」。
但是事實上，莊女所擁有的公寓在內政部實價登錄的價格為4700萬，為莊女在2012年10月以妹妹名義買進，10年過去房價早已水漲船高，且如今隔成41間套房出租，每月光收租金也至少有數十萬的被動收入，財力已經比大多數上班族寬裕的多，不像她自稱的那麼甘苦。
據附近鄰居表示，莊女不斷撿回收，存夠錢就買房子、繼續做回收存錢，租房品質如何先不論，但房東為一己之私，害得別人痛苦甚至失去生命，實在太沒天良。警方稍早已拘提40多歲的鄭姓男租客，鄭男坦承縱火，而莊女也被警方一併移送，朝涉及《公共危險罪》或《過失致死罪》偵辦。（編輯：倪浩軒）