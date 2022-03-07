即日起移工檢疫縮短為10+7 社福雇主：防疫隱憂仍存在
《四方報》報導，指揮中心宣佈，即日起入境我國之移工檢疫期縮短為10天，入境後至自主健康管理結束前，應進行2次PCR檢測及5次快篩，以兼顧防疫安全及社會經濟活動。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕向《四方報》表示，儘管檢疫期縮短，能降低引進移工的成本，但家庭類雇主仍要擔心相關防疫風險。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-07 17:40:20
勞動部指出，現行移工係採專案方式引進，原入境後須於防疫旅館居家檢疫或集中檢疫14日，並於同一地點銜接自主健康管理7日。指揮中心鑒於國內疫情日趨穩定，宣布自3月7日起，移工入境縮短為檢疫10天，檢疫完成後仍於同一地點銜接自主健康管理7天，合計17天；入境時及第10天檢疫完成前各進行一次PCR檢測，並於入境第3天、第5天、第7天、第13天、第16（或17）天各執行一次家用快篩，快篩結果需至勞動部入出國移工機場關懷服務網填報。
張姮燕先前透露，移工專案開放引進後，社福雇主引進看護意願較產業低落的原因在於，仲介買工費高漲，加上要負擔21天移工檢疫費，導致引進一名移工成本往往就高達8、9萬，讓許多家庭就算有需求也負擔不起，乾脆自行照顧或轉送機構。面對即日起移工檢疫縮短為10+7，張姮燕表示，雖然能減輕部分的支出成本，但防疫的疑慮仍然存在。
張姮燕指出，縮短檢疫期固然降低防疫旅館成本，但由於病毒有潛伏期，篩檢也有偽陰的可能性，檢疫時間不夠長，雇主仍會擔心傳染問題，尤其外籍看護工作性質是照顧同住的老人與病人，受照顧者屬於高風險族群，移工檢疫時間不夠，一進來就與家人密切同住，對家庭而言是一項顧慮。除非雇主家中有獨立的空房間與衛浴設備，能讓移工進入家庭後額外接續幾天的隔離，比較能打消防疫疑慮，但實際上並非所有家庭都有這樣的硬體設備，尤其是經濟弱勢的雇主。