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北市人口持續下探　柯文哲：三月將跌破250萬人

▲台北市長柯文哲7日接受專訪時，表示三月時北市總人口就會低於250萬。（圖／翻攝鍾沛君臉書）
▲台北市長柯文哲7日接受專訪時，表示三月時北市總人口就會低於250萬。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-03-07 17:52:25

根據《NOWnews今日新聞》日前獨家揭露，因為疫情影響緣故，台北市人口數持續下探，如果少於250萬人的話，除了影響年底選戰台北市議員的席次外，北市的副市長數也將減少1名配額。對此台北市長柯文哲今（7）日接受專訪時，也坦言三月人口數就會跌破250萬人，因為疫情而導致旅居國外的民眾超過兩年無法歸國，因而被除籍是最主要的原因。

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柯文哲今日接受yahoo tv《今天誰來沛》專訪時，表示人口下滑是台灣整體趨勢，六都中除了桃園市的人口有些微增加外，其他五都都是呈現下滑的態勢。柯文哲也直言，現階段台灣的死亡人數大於出生人數，已經達到「生不如死」的程度，「除非台灣人口政策有巨大變化，不然人口數就會慢慢掉下去。」

柯文哲直言，近年來造成北市人口下滑的原因有兩個，第一個是因為疫情緣故，許多旅居國外的民眾超過兩年未返國，而導致被除籍。「我以前都不知道說，台北市有這麼多人住在國外。」柯文哲說，因為除籍而流失的人口數大概是四萬多人，多數是因為疫情緣故無法回來台灣，所以才導致戶口暫時被移出。

而第二個原因，柯文哲表示台北市的模式越來越像歐美國家「downtown」的概念，意即「白天大家都來台北市上班，但晚上全部回到郊區睡覺」。柯文哲強調，如果民眾在桃園可以住獨棟，但在台北只能住一個小小的房間，生活品質差太多，再加上交通越發達的情況，就會導致北市人口外流越快。

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