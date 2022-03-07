檢討能源政策　國民黨喊話蔡英文速召開全國能源會議

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林家興認為，政府的能源政策必須順應國家發展所需，而失當的能源政策傷害台灣民生及產業發展甚鉅，更導致企業與外商對台灣未來的經濟發展與後續投資十分擔憂，國民黨呼籲蔡英文總統應儘速籌辦全國能源會議，徹底檢視能源議題選項、扭轉失當能源政策。
至於補償措施，林家興指出，民進黨執政以來數次大停電補償方案皆如同杯水車薪，2017年「815大停電」，對一般民生及小商店的非時間電價用戶，減收一天電費，對工業用戶及時間電價用戶，亦扣減一天的基本電費；2021年「513大停電」，電費打95折；2021年「517全台大停電」，當期電費減收5%；2021年「1212大停電」，停電時間超過50分鐘約3萬用戶，專案扣減當期電費或基本電費5%；到了今年「303大停電」，受影響的工業戶與民生用戶電費打95折，停電6小時以上電費打9折。
林家興進一步提醒，每次的大停電，蔡政府都推給人員操作不當或設備故障，既然坦承是台電疏失，為何無辜受害的人民或企業無法獲得全額的賠償？而蔡政府居然能容忍台電以如此低廉的補償方案來敷衍國人？難道政府不了解無預警的停電對人民、商家、企業、產業所造成的重大衝擊嗎？林表示，國民黨的態度是要求蔡政府應該苦民所苦，當前物價漲不停，通膨問題持續擴大，人民又因無預警停電，蒙受損失，蔡政府應該全額補償，勿讓人民的生計雪上加霜。