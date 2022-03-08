國艦國造！台船承造關務署巡緝艇首艘命名下水

台灣國際造船公司承造財政部關務署4艘100噸級巡緝艇，7日在台船公司高雄廠碼頭，舉行首艘巡緝艇命名及下水儀式，由關務署署長謝鈴媛擲瓶命名該艇為海隆艇，完工後將配置在基隆關服勤。
記者黃守作／高雄報導
2022-03-08 22:00:00
財政部關務署首艘100噸級巡緝艇命名及下水儀式，是由行政院院長蘇貞昌與台船公司董事長鄭文隆共同主持，並由財政部關務署署長謝鈴媛擔任命名擲瓶人，經命名為海隆艇。
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，海隆艇為財政部關務署推動海關巡緝艇汰舊換新計畫，委託台船公司建造4艘100噸級巡緝艇的第1艘，該案由台船公司針對原初步合約設計進行精進設計與建造業務，於109年5月25日簽約，今舉行首艘艇命名下水。今後接續各艇每間隔3個月交1艘船，全案履約期限為112年4月25日。
海隆艇於完工後，將配置在擁有4個國際商港、5座港口貨櫃集散站，以及40座碼頭的基隆關服勤。
鄭文隆指出，此型艇的船型設計，為下鋼上鋁之結構，上部結構採用鋁金屬，主要考量減輕船舶重量，又兼具結構強度，該巡緝艇全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節，蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，人員配置30員，相較過去100噸巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。