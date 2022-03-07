你找外援我也要！華爾街日報：俄軍招募敘利亞傭兵打巷戰
俄羅斯侵略烏克蘭戰事進入第12天，烏克蘭北部、東部與南部都有激烈戰事，首都基輔卻仍在飛彈與砲火下堅守著。烏克蘭總統先前宣布徵召外國志願軍至「國際軍團」，而根據《華爾街日報》報導，俄羅斯也在用相同手法招募敘利亞傭兵，盼能藉其擅長城市巷戰的專長攻下基輔。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-07 18:02:14
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開宣布徵召國外志願者參加「國際軍團」抗俄，根據外媒報導，光是美國就已有3千餘人響應，目前政府正準備迎接首批由外國志願者組織而成的國際軍團，屆時將會有約達1.6萬名兵力加入。
根據《華爾街日報》引述美國官員消息，俄羅斯也正在尋求外籍傭兵的援助，計畫在烏克蘭深入城市戰。官員指出，俄軍入侵以來面對烏克蘭的頑強抵抗，導致戰事膠著士氣低落，為化解當前危機俄軍已對擅長都市巷戰的敘利亞傭兵展開招募，這代表俄烏戰事可能還會在雙方加入外國軍團後持續擴大。
報導指出，美方評估俄軍近日不斷對敘利亞軍隊招兵買馬，根據敘利亞戴爾祖爾省（Deir Ezzor）當地媒體透露，每個敘利亞人在俄軍招募下，平均可以拿到200至300美元（約新台幣5600至8500元）的賞金，工作內容僅提到是前往烏克蘭當地擔任守衛，任職期間為六個月。
美國華府智庫研究員卡費爾拉（Jennifer Cafarella）分析提到，當俄烏衝突從雙方派遣軍隊上升至國際化的制裁與援助後，如今「國際軍團」加入烏克蘭、敘利亞傭兵加入俄國作戰，戰爭更提升至區域間的角力戰。
不過華府智庫中東研究所的敘利亞專家李斯特（Charles Lister）認為，敘利亞傭兵語言不通，對烏克蘭環境也不熟稔，過去俄國訓練敘利亞士兵是用來追捕伊斯蘭國的逃竄成員，面對烏克蘭戰場未必能發揮優勢。他形容派敘利亞士兵至烏克蘭打巷戰，彷彿是「把火星人派去月球作戰」。