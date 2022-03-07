王美花願負政治責任　蘇貞昌慰留：續督導台電才是負責

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報告指出，由於上開機組跳脫造成南部地區供需失衡，系統自動切離保護，全台電力系統受到瞬間頻率變化影響，引發中、北部地區低頻卸載，導致中、北部部分地區亦有用戶停電，造成全台停電戶數約549萬戶。
羅秉成表示，蘇貞昌於聽取報告後指出，台電肩負全國發電及輸電任務，每一度電都要經過很多台電人的努力才能送供全國家戶及各個產業使用，備極辛勞，但如今卻因操作面的錯誤，致生此件單一電廠事故而影響全國輸配電的停電事件，嚴重影響民生產業，有負國人期待，非常不該。
蘇貞昌並指出，此次事件也突顯即使我們的電力備轉容量足夠，但卻存在電網韌性不足的問題，應從各方面檢討防錯機制的有效性，以及建立整體的風險管理系統，以強化電網的韌性，在作法上可朝在台電的管理組織上，研議增設風險管理之專責單位，並提高電網管理的層級，且應給予足夠的人力物力，期能徹底發掘系統性風險，落實各項風險控管措施。
同時，蘇貞昌也請經濟部針對此次事件所發現的諸多問題，以專案方式儘速邀集國內、外的專家學者，協助進行徹底地檢討與改善，對於台電因此所需的人力、經費等必要資源，政府全力支援。
羅秉成指出，據經濟部所提出的報告顯示，此事件發生係第一線操作人員之技術操作錯誤及監督不周所致，相關人員應予究責，權責單位應從速、從重依法懲處，而涉刑責之人員由檢調續予調查。台電董事長楊偉甫以及總經理鍾炳利請辭以示負責，蘇貞昌予以照准，董事長職務指派由經濟部次長曾文生代理，總經理由副總經理王耀庭接任。此外，相關報告內容亦請經濟部依程序對外公開，接受公評。
羅秉成表示，王美花於今日再次向蘇貞昌表達願負政治責任之意，惟蘇貞昌認為，王近年來戮力規劃執行包括能源轉型、三接工程、抗旱整備及應變、班班有冷氣、台商回台投資，以及國際經貿談判佈局等重大政策，方方面面都盡心盡力，非常辛苦，且著有成績。
蘇貞昌表示，經濟部轄管國營事業包含中油、台電、台糖、台水等眾多公司，而此次事件經調查亦顯示，係屬台電第一線操作人員之技術操作錯誤及監督不周所致，經濟部長之於台電雖有督導之責，不過現階段更重要的任務是儘速盤整及加強全國電網韌性的改革工作，因此蘇貞昌特別責成王美花務必於六個月內，督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫，包括推動分散式電網建設，使電網架構朝全國融通及區域韌性雙軌並進等精進作為，不再重蹈覆轍，這才是對國人應有的負責態度。