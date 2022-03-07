歡慶國際婦女節 38位女力代表分享生命故事

慶祝38國際婦女節，台中市政府社會局今(7)日舉辦「女綻女盛-女力故事分享」活動，邀請表現傑出的女力代表曾連任七屆市議員的莊仍慧等38人，與大眾分享生命故事。社會局長彭懷真出席頒贈感謝狀並送上玫瑰花，呼應1908年紐約婦女遊行口號「麵包與玫瑰」，期待女性成為家庭支柱，同時也要擁有自己的生活。





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彭局長表示，今年國際婦女節的主題為「消除偏見（Break The Bias）」，台中市女性人口比例佔50.9％，女力已成為台灣的重要力量，不只人數過半，更在各行各業、各個角落發光發熱。





▲ 歡慶國際婦女節，台中社會局邀請38位女力代表分享生命故事，圖為曾連任七屆市議員的莊乃慧，儘管已當阿嬤，仍善用影響力推動社會進步。（圖／市府提供）

今年從六大核心議題－「權力、決策與影響力」、「就業、經濟與福利」、「教育、文化與媒體」、「人身安全與司法」、「健康、醫療與照顧」及「環境、能源與科技」中選出38位女力代表，感謝她們對關係、家庭、生活、工作、社群等的努力與堅持，展現女性堅強的毅力與耐力，在各領域中深根、綻放。





社會局表示，雖然女性權益相較以往已有所進步，但女性要在職場上闖出一片天，仍面臨許多挑戰，以農會理事長為例，106年台中市只有1名女性農會理事長，近幾年性別意識逐漸抬頭，去年已增加到3名女性農會理事長，女性區長的比例更是六都之冠。





今年的38位女力代表，有曾任七屆台中市議員的莊乃慧，她淡出政壇後，現任果菜運銷公司董事長，市政顧問及大同社福基金會董事長，也為守護市民食安向有關單位爭取農藥殘留檢驗儀器，繼續發揮影響力推動社會進步。另清水農會總幹事顏秋月，過去也是清水區首位女性區長，她來自海線農村，憑著一顆為民服務的心，從政20多年，深耕基層、照顧農民。





▲台中市歡慶國際婦女節，選出38位女力代表，她們分別在各領域發光發亮。（圖／市府提供）

主任檢察官洪淑姿積極投入婦幼保護安全，結合網絡，建立在地團隊合作模式，推動性侵害案件一站式服務，體貼被害人，不讓訊問造成二次傷害。新住民楊采瑩女士遠嫁來台，在北屯婦培中心協助下，憑藉自身努力，不但擔任新住民語文教學支援人員，更發展料理包宅配事業。





社會局進一步指出，信望愛智能發展中心執行長林寶珍，以家長身份，創立當時台中縣第一家機構，開啟身障服務專業化的進程，歷年評鑑均獲「優等」佳績，為在地身障者開創人生的一片天空。節目主持人文真在九二一地震時堅守崗位報導災情，深入災區關心災民，秉持健康、快樂、希望的初衷，投身廣播40多年，持續陪伴聽友。





幸福三月天，社會局規劃「女力故事」和「台中婦女培力特色服務」等系列活動，讓性別平權意識的種子深植內心、茁壯發芽，歡迎民眾共襄盛舉，詳細活動資訊請搜尋「台中女人培力站」粉絲專頁https://www.facebook.com/twnitc/）。



