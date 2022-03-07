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純網銀國家隊拚3／29開業　將來銀行搶客首創帳號自由選

純網路銀行國家隊、即將來銀行預計今（2022）年3月29日開業，董事長鍾福貴（左三）與總經理許柏林（右三）率領經營團隊共同合影。（圖／記者顏真真攝）
純網路銀行國家隊、即將來銀行預計今（2022）年3月29日開業，董事長鍾福貴（左三）與總經理許柏林（右三）率領經營團隊共同合影。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-03-07 19:21:52

國內3家純網路銀行，就剩下國家隊還沒開業，如今將來銀行也取得金管會核准營業執照，並預計在今（2022）年3月29日開業，而且搶在開業前推出全台首創10碼「帳號自由選」服務 並自今（7）日起開放預約，讓客戶可以自由選擇自己的銀行帳號，無論是國人喜愛的諧音數列、自己的手機號碼，或是結婚紀念日、小孩生日等特殊日期都可自由選擇，除了讓金融消費者秒記起帳號外，更給用戶一個向他人說故事的契機。

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金管會共開放3張純網銀執照，其中樂天銀行及連線銀行（LINE Bank）都已開業，就剩下國家隊的將來銀行遲未開業，尤其在去年12月取得金管會核發營業執照後，何時開業更引發關注。對此，將來銀行董事長鍾福貴今日指出，從1月22日開始就進行6周試營運期，包括旗下員工、親友、廠商等超過1000位參與試營運，過程順利，待主管機關金管會同意後，預計3月29日正式開業營運。

對於將來銀行的營運目標，將來銀行總經理許柏林則希望2年內用戶能達到百萬戶，4年內達到損益兩平，開業預計提供存款、放款、支付、轉帳4大業務，今年10月再承做外匯業務，目標年底前提供房貸、財富管理商品等業務。

▲純網銀將來銀行拚今（2022）年3月29日開業，董事長鍾福貴（左）與總經理許柏林合影。（圖／記者顏真真攝）
▲純網銀將來銀行拚今（2022）年3月29日開業，董事長鍾福貴（左）與總經理許柏林合影。（圖／記者顏真真攝）
不過，大家也好奇純網銀如何與傳統銀行做區隔？有什麼創新的金融服務？目前國內車牌號碼、手機號碼提供付費選號服務在台灣已行之有年，但金融消費者向銀行開戶，幾乎都由銀行配發帳號，金融消費者沒有選擇帳號號碼的自主權，將來銀行主動挖掘市場潛在需求，看準新世代偏好「個人化」、「自主權」大趨勢，今日就搶在開業前，宣布推出「帳號自由選」預約活動，消費者只要想好喜愛的10碼數字，至將來銀行活動網站登錄，即可提前預約自己喜好的帳號，免任何費用享受銀行帳號由自己決定的全新體驗。

也因為開放消費者自由選的帳號高達10碼，共計有近百億組將來銀行帳號釋出，無論是向來被年輕族群喜愛的特殊號「5201314」、「3344520」組合，或是國人偏愛的「8858168」、「88888168」諧音系列，都被預期是「快速秒殺」的號碼組，將來銀行提醒，有興趣入手的民眾要搶要快。
 
除了諧音的特殊號碼外，將來銀行分析，「紀念日」、「人生大事」類型的號碼也極可能會是炙手可熱的選項，如初吻紀念日、入厝日、甚至是毛小孩生日等，都是可作為消費者的銀行帳號選項。將來銀行表示， 這項首創服務，不僅一舉解決了被另一半問起紀念日卻回想不起來的窘境，更給了消費者一個向他人說故事的機會，當消費者被問起銀行帳號時，就是闡述自己引人入勝故事的好機會。

除了自由選帳號的選項外，將來銀行說自選號活動網站也提供「手機號碼」的快速選項，讓消費者也可無需動腦秒決定自己的將來銀行帳號，只需在自選號活動網站選擇「手機號碼」選項，並經確認為本人號碼無誤後即可保留此銀行帳號，省事又便捷。

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