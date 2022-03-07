禁飛區成禁語？美國、北約拒絕烏國請求　憂爆「三戰」

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禁飛區主要有兩種形式，一種是主權國家在特殊情況下，對領空範圍採取限制飛行的管制措施，其劃定大多出於國防考量，例如軍事基地、重要政府機構、重要公共設施（核電廠、水壩）上空等，另外也有基於飛行安全理由，例如摩天大樓、火山活動地區上空等。另外一種則是在國際社會上，發生戰亂衝突的國家或地區，所劃定的特殊限制空域，限制衝突相關方的航空器在管制空域內飛行。只有在聯合國等國際組織授權的前提下，建立這種禁飛區才具有合法性。
過去聯合國曾經在1993年南斯拉夫內戰期間，以及2011年利比亞內戰期間，授權執行禁航區決議。1991年波斯灣戰爭結束之後，美國、英國以人道為由，曾在伊拉克劃設禁飛區，但沒有獲得聯合國的直接授權。
《新華社》報導指出，禁飛區是國際干涉的新方式，便於讓國家或軍事集團，以有限的軍事打擊干涉目標，甚至促成政權更迭。報導以利比亞禁飛區為例，指出當時法國、英國、美國等國一邊在空中對利比亞政府軍展開攻勢，一邊則扶植利比亞反對派武裝行動，讓反對派得以扭轉戰局，最後推翻格達費政權。自2011年3月至10月期間，北約對利比亞的軍事行動總計出動軍機超過2萬6000架次，摧毀超過5900個軍事目標。
俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）曾指出，禁飛區概念遭到北約國家扭曲，成為協助利比亞國內衝突的軍事行動。
近來澤倫斯基連日不斷向美國以及北約呼籲，在烏克蘭上空設立禁航區（禁飛區），但不論是矢言力挺烏克蘭的北大西洋公約組織，還是英國、美國都異口同聲拒絕了澤倫斯基的要求。而俄羅斯總統蒲亭宣告「任何協助設置禁飛區的國家，將被視為參與這場衝突」，也讓烏克蘭的要求窒礙難行。
北約秘書長史騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，以北約的立場來說，一旦直接介入烏克蘭戰爭，最終可能會導致歐洲爆發全面的災難性戰爭。目前已經增加對烏克蘭的支持，但仍然不能答應設立禁飛區的要求。
而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）認為若實施禁飛區，意味著北約將需要派機飛往烏克蘭領空，擊落禁飛區內的俄羅斯戰機，而美國總統拜登（Joe Biden）已明確表示不會與俄羅斯開戰。
美國參議員魯比歐（Marco Rubio）曾表示，設立禁飛區基本上和「展開第三次世界大戰」無異，魯比歐指出，「人們必須了解禁飛區是怎麼操作的，因為現況不是說你設置了禁飛區，其他人就會遵守。而且一旦俄羅斯的飛機飛入禁飛區，那美國就必須將它擊落，而它所帶來的後果是難以想像的」。另一名參議員墨菲（Christopher Murphy）也認為，實施禁飛區與美、歐的利益不符，「這麼做可能會導致世界2個最大、裝備最精良的核武器國家直接向對方開戰」。