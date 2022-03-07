售台F-16V戰機先交波蘭？空軍：純屬臆測、美方無此規劃

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空軍司令部回應表示，此則報導純為臆測，美方無此項規劃，將持續綿密對美聯繫及專案管理，確保武器裝備如期如質如預算籌獲。
MiG-29擔負國土防衛攔截機
1970年代初期，前蘇聯米格（Mikoyan Gurevich）設計局開始進行MiG-29戰機的設計工作，參考了當時美國新問世的F-15、F-16戰機設計理念，並於1977年開始原型機的試飛工作、1982年開始量產，隔年交付部隊，北約代號「支點」（Fulcrum）戰機。1986年一批蘇聯MiG-29訪問波蘭，西方世界才知道這款新戰機的存在。1988年，蘇聯派出2架MiG-29參加英國法茵堡航空展，讓西方軍事專家見識到MiG-29優異的機動性能。
MiG-29氣動力外型類似於Su-27戰機，儘管MiG-29戰機的體型比Su-27戰機小，但是由於發動機耗油、妥善率等限制，使得MiG-29在航程、速度等方面，都無法與Su-27戰機競爭，主要擔任國土防衛攔截機用途。不過在機動性方面，MiG-29戰機比Su-27戰機更勝一籌。
東西德統一後，德國空軍接受前東德空軍MiG-29戰機，並與美軍F-15和F-16進行模擬空戰，結果顯示，MiG-29比F-16戰機更靈活。根據美軍在1991年波斯灣戰爭與伊拉克空軍MiG-29戰機交手得知，MiG-29性能約略與F/A-18C/D大黃蜂(Hornet)戰機相當。
前蘇聯成員國中，俄羅斯、羅馬尼亞、波蘭、拉脫維亞、斯洛伐克、烏克蘭、保加利亞、摩爾多瓦都是MiG-29使用國。美國空軍也從摩爾多瓦獲得21架用於假想敵戰機，目前除了一架MiG-29C放置於俄亥俄州達頓市的美國空軍博物館展示，其餘據信已遭到解體拆除。
隨著北約東擴，羅馬尼亞、斯洛伐克、保加利亞加入北約後都計畫將MiG-29除役，改以F-16V戰機取代。波蘭則是將以F-35A隱形戰機取代MiG-29。