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售台F-16V戰機先交波蘭？空軍：純屬臆測、美方無此規劃

▲洛克希德馬丁生產的F-16V戰機。（圖／洛克希德馬丁官網 ）
▲洛克希德馬丁生產的F-16V戰機。（圖／洛克希德馬丁官網 ）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-07 20:33:51

外電報導，俄羅斯入侵烏克蘭，為彌補烏克蘭空軍戰機在戰爭中的損失，波蘭將提供俄製米格-29(MiG-29)戰機給烏克蘭，美國拜登政府正在考慮將原本承諾提供給台灣的F-16V戰機轉送給波蘭，作為補償。空軍今 (7)日回應表示，此則報導純為臆測，美方無此項規劃。

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根據《紐約時報》報導，美國政府正考慮把波蘭的俄製戰機提供給烏克蘭，並將美製F-16戰機交給波蘭做為補償。然而波蘭當局似乎不太樂意，且美國下批F-16C/D Block70戰機預定交付台灣，美方不願延遲交機。

空軍司令部回應表示，此則報導純為臆測，美方無此項規劃，將持續綿密對美聯繫及專案管理，確保武器裝備如期如質如預算籌獲。

MiG-29擔負國土防衛攔截機

1970年代初期，前蘇聯米格（Mikoyan Gurevich）設計局開始進行MiG-29戰機的設計工作，參考了當時美國新問世的F-15、F-16戰機設計理念，並於1977年開始原型機的試飛工作、1982年開始量產，隔年交付部隊，北約代號「支點」（Fulcrum）戰機。1986年一批蘇聯MiG-29訪問波蘭，西方世界才知道這款新戰機的存在。1988年，蘇聯派出2架MiG-29參加英國法茵堡航空展，讓西方軍事專家見識到MiG-29優異的機動性能。

MiG-29氣動力外型類似於Su-27戰機，儘管MiG-29戰機的體型比Su-27戰機小，但是由於發動機耗油、妥善率等限制，使得MiG-29在航程、速度等方面，都無法與Su-27戰機競爭，主要擔任國土防衛攔截機用途。不過在機動性方面，MiG-29戰機比Su-27戰機更勝一籌。

東西德統一後，德國空軍接受前東德空軍MiG-29戰機，並與美軍F-15和F-16進行模擬空戰，結果顯示，MiG-29比F-16戰機更靈活。根據美軍在1991年波斯灣戰爭與伊拉克空軍MiG-29戰機交手得知，MiG-29性能約略與F/A-18C/D大黃蜂(Hornet)戰機相當。

前蘇聯成員國中，俄羅斯、羅馬尼亞、波蘭、拉脫維亞、斯洛伐克、烏克蘭、保加利亞、摩爾多瓦都是MiG-29使用國。美國空軍也從摩爾多瓦獲得21架用於假想敵戰機，目前除了一架MiG-29C放置於俄亥俄州達頓市的美國空軍博物館展示，其餘據信已遭到解體拆除。

隨著北約東擴，羅馬尼亞、斯洛伐克、保加利亞加入北約後都計畫將MiG-29除役，改以F-16V戰機取代。波蘭則是將以F-35A隱形戰機取代MiG-29。

▲烏克蘭空軍MiG-29戰機與美軍B-52轟炸機（右）。（圖／烏克蘭國防部）
▲烏克蘭空軍MiG-29戰機與美軍B-52轟炸機（右）。（圖／烏克蘭國防部）

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