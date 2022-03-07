疫情下搶攻宅經濟 25年傳統肉攤轉型「小鮮肉直賣網」

疫情帶動宅經濟蓬勃發展，傳統市場受到衝擊，紛紛轉型推出網購搶市。台中新光黃昏市場豬肉攤商鄭茂祥，經營傳統肉攤25年，最近為搶攻宅經濟，就架起「小鮮肉直賣網」，整合線上、線下銷售平台，從嚴選經過SGS等多項食品認證肉源後，任由客人挑選各部位肉品，以低溫宅配方式，安全送達消費者手中！





我是廣告 請繼續往下閱讀

68 年次的鄭茂祥，從小在傳統市場長大，並經手家中豬肉販賣生意，已有25年經歷。他說，豬肉是民生用品大宗，這些年來，對於來市場購買豬肉的婆婆媽媽的意願，已十分了解，知道如何幫她們分切、包裝，以方便她們收藏。

▲「小鮮肉直賣網」的網主鄭茂祥經營傳統肉攤25年，很了解婆婆媽媽對豬肉品質的要求。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.7)

只是，近兩年來受到疫情衝擊，為免群聚感染，到市場買菜意願下降，買氣受到影響。鄭茂祥說，從那時起，他就開始思考轉型網購可行性。例如豬肉在低溫屠宰後，如何依每個部位、大小、形狀真空包裝，然後視消費者需求，以全程低溫宅配方式供應，如此無接觸銷售行為，可以讓消費者買得安心，吃得放心。

在鄭茂祥計畫進行中，他首先找到台南柳營地區的牧場業者，因為他們飼養的豬隻，是從配種、生育、養殖上，以一條龍方式作業，而且飼養的配方都經過精心調配，以膳食纖維（玉米、豆渣、麥片）餵食，同時也在供水塔中放置醇分子棒，讓豬隻吸收快成長健康，肉質富含較多蛋白質及維他命B1。

▲25年傳統肉攤轉型「小鮮肉直賣網」，不必出門， 一指神功就能購足，低溫宅配到家。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.7)