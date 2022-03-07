貴婦奈奈夫診所捲醫療糾紛！她手術中缺氧亡 判賠834萬
網紅「貴婦奈奈」涉吸金案與丈夫近年潛逃國外，雖遭通緝仍下落不明。而貴婦奈奈丈夫黃博健與父親合開的醫美診所，於2016年發生女子在手術中缺氧而亡的意外，家屬提告求償，纏訟多年後台北地方法院日前判決出爐，認定黃博健父子與麻醉師須賠償家屬834萬餘元，全案仍可上訴。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 21:19:43
貴婦奈奈與丈夫一家人於2018年捲款潛逃國外，丈夫所經營的診所也無預警關門。不過這起醫療糾紛發生於2016年，當時一位何姓女子到診所進行除毛、減脂與拉皮等療程，結果在手術中發生全身缺氧，術後何女仍昏迷不醒，最終因缺氧缺血性腦病變身亡。
家屬認為診所有疏失，沒有卸除何女的水晶指甲導致監測儀器誤判血氧濃度，並控訴診所當下沒有及時中斷手術，事發後又延誤了送醫時機。診所方則喊冤，認為相關處置都合乎規定。
不過法院認定，胡姓麻醉師在手術過程中確有疏失，而診所負責人黃博健父子也應負連帶責任，判定3人須賠償家屬精神慰撫金與小孩扶養費，由於何女小孩定居香港，因此扶養費以港幣計算，總共須賠834萬餘元新台幣，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）