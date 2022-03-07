教召選員沿用舊資料？國防部「3保證」澄清：沒有誰特別
國防部推動14天新制教育召集，首批「史上最硬教召」日前入營訓練，除了關心訓練內容，大家也非常在意的就是教召人員究竟如何挑選？就有位曾在陸軍服役5年的網紅透露，教召選員「拿去年學長的舊資料出來改」，對此，國防部也特別澄清，保證「沒有誰比較特別！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 22:46:25
網紅「工業凱C」（林思嘉）曾在陸軍服役5年、中士退伍，她昨（6）日談教召選員，提到為什麼去年被選到的人今年還是很容易被選到？因為都是「拿去年學長的舊資料出來改」，改個檔名，然後把一些不能用的、期滿的刪除修改一下。
國防部今晚則在臉書發文表示，「近期網路有很多傳(謠)說(言)，教召完全看誰順眼選誰？教召選員沿用舊資料？太高、太矮、太胖、太瘦…等太特別的人員不容易被選上？」國防部強調，「錯錯錯錯，真相只有一個！」
隨後國防部說明教召選員真正的3項標準如下：
1.我國的後備軍人各個都是保鄉保土的有為青年，人人都是「電腦系統挑ㄟ」，每個都很順眼！
2.優先選用剛退伍的夥伴，是因為對武器專長的熟悉度較高，可以快速恢復過往身手，召訓的次數都是公平、合理的喔！
3.只要合乎後備軍人身分的，都是我們選員的對象，沒有誰比較特別。（編輯：倪浩軒）