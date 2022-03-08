又被狂問俄烏　王毅：台灣與烏克蘭沒法比、屬中國內政

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王毅指出，有些人在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷損害中國的主權和領土完整，根本是赤裸裸的雙重標準。當前台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞「2個中國」和「一中一台」，歪曲台灣的歷史，割裂台灣的根脈，到頭來必將葬送台灣的未來。
王毅並批評，美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容、鼓動台獨勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基本準則，也嚴重破壞台海和平穩定，不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。
針對俄烏形勢惡化，戰火持續延燒，王毅也聲稱，形勢越緊，和談越不能停止，中方願繼續，為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候與國際社會一道開展必要的斡旋。
至於被問到西方對俄羅斯和中國日益增長的集體制裁壓力，將如何影響中俄關係發展時，王毅則回答道，中俄關係具有獨立自主價值，建立在「不結盟、不對抗、不針對」第3方基礎之上，更不受第3方的干擾和挑撥；中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，具有強大的內生動力，兩國人民的友誼堅如磐石，不管國際風雲如何險惡，中俄雙方都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。