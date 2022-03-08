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又被狂問俄烏　王毅：台灣與烏克蘭沒法比、屬中國內政

▲中國外交部長王毅7日在記者會上重申，台灣與烏克蘭沒有任何可比性，台灣問題純屬中國內政。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部長王毅7日在記者會上重申，台灣與烏克蘭沒有任何可比性，台灣問題純屬中國內政。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-08 06:10:16

中國國務委員兼外交部長王毅，7日主持中國兩會外長記者會，再度被問到俄烏衝突問題時聲稱，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，2者沒有任何可比性，台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家統一。

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根據中國外交部聲明，兩會記者會上，有記者問及台灣問題同烏克蘭問題之異同，王毅如何看待台海衝突的可能性。對此王毅表示，首先，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，沒有任何可比性，最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是「中國的內政」，烏克蘭問題則是俄烏2個國家之間的爭端。

王毅指出，有些人在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷損害中國的主權和領土完整，根本是赤裸裸的雙重標準。當前台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞「2個中國」和「一中一台」，歪曲台灣的歷史，割裂台灣的根脈，到頭來必將葬送台灣的未來。

王毅並批評，美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容、鼓動台獨勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基本準則，也嚴重破壞台海和平穩定，不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。

針對俄烏形勢惡化，戰火持續延燒，王毅也聲稱，形勢越緊，和談越不能停止，中方願繼續，為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候與國際社會一道開展必要的斡旋。

至於被問到西方對俄羅斯和中國日益增長的集體制裁壓力，將如何影響中俄關係發展時，王毅則回答道，中俄關係具有獨立自主價值，建立在「不結盟、不對抗、不針對」第3方基礎之上，更不受第3方的干擾和挑撥；中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，具有強大的內生動力，兩國人民的友誼堅如磐石，不管國際風雲如何險惡，中俄雙方都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。


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