俄國軍車「Z、V」字母代表什麼？神秘涵義各界吵翻天
俄羅斯舉兵入侵烏克蘭，造成大量難民流離失所，烽火連天中，一個關於俄羅斯軍用車輛上的細節卻引起關注，許多坦克、裝甲車上，都塗有「V」和「Z」的標誌，也引發廣大討論。有人認為「Z」和「V」分別代表西部軍區和東部軍區，也有軍事紋章專家指出，這可能是種辨識敵友的方式。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-08 07:49:28
綜合《美聯社》等外媒報導，自從俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）上個月24日派遣部隊進攻烏克蘭後，有關俄羅斯軍用車輛上出現的標誌也成為關注焦點之一，許多人都在網路上分享他們目擊或拍攝到的圖形，例如正方形和三角形，以及字母Z和V等等，社交網絡上也出現了好幾種理論，試圖解釋俄羅斯軍車標誌這些符號的真正原因。
位於烏克蘭首都基輔的1位軍方消息人士向英國《太陽報》解釋，可能的原因之一，是將俄羅斯車輛與烏克蘭車輛區分開來，因為歷史關係，俄烏2國都共享、繼承了前蘇聯時期的一些軍事裝備。
該名軍方人士認為，俄軍這樣做是為了避免友軍開火，並進一步指出，這種方式在二戰期間也曾被使用，以避免同立場的成員彼此混淆。
另一個軍事專家們較廣為推崇的理論則是，這些標誌代表了車輛目的地，比如字母Z表示要開向西部軍區，字母V則是要開往東部軍區的車輛。
面對外界好奇，俄羅斯國防部也在Instagram上做出解釋，聲稱「Z」是「За победу」（轉寫英文為Za pobyedu），意指「為了勝利」；「V」則是「Сила в правде」（轉寫為sila V pravdye），代表「真理的力量」。此外，Z也與俄國在這次戰事的目標「去軍事化」和「去納粹化」有關。