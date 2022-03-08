禁俄能源代價大！石油天然氣皆漲　德英荷：不能貿然行事

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國6日聲稱，正與歐洲國家「積極討論」切斷俄羅斯石油進口，作為對莫斯科侵略烏克蘭的進一步經濟懲罰，但只隔1天便遭遇來自歐洲國家的阻力。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國首相強生（Boris Johnson）與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）都表示，目前沒有能為歐洲提供暖氣、交通、電力供應和工業用能源的其他方式，雖然脫離俄羅斯能源依賴是對的決定，但必須是「循序漸進」，轉換過程需要時間，在沒有現成替代來源的情況下就切斷俄羅斯能源進口，可能會為歐洲經濟體「帶來無法控制的風險」。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）聲稱，德國與歐洲太過依賴俄國的能源進口，以提供電力、暖氣與工業生產，現階段俄羅斯能源對民眾的生活依然「至關重要」，德國將繼續向俄國採購天然氣、石油與煤炭。數據顯示，德國有55%的天然氣、40%的石油和煤炭都是從俄羅斯進口。
俄烏戰事未平，影響俄國能源供應，加上歐美國家考慮對俄國能源進口祭禁令，推升歐洲天然氣價格週一（7日）狂飆到歷史新高。歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣期貨價格週一曾遽升79％，到每兆瓦時（MWH）345歐元，相當於每桶石油超過600美元，然後才回吐漲幅，但仍較上週五（4日）收盤勁漲近5成。
俄羅斯副總理諾瓦克警告，對俄羅斯石油實施禁令，將為全球市場帶來災難性後果，價格的飆升將是無法預測的，每桶會超過300美元甚至更多，歐洲市場要在短時間內迅速找到其他供應來源幾乎不可能，加油站、電力、暖氣的價格都將飆升。而且，為了回應歐盟暫停認證連接德國和俄羅斯的「北溪2號」天然氣管線，俄羅斯不排除切斷經現有北溪管道輸往德國的天然氣。