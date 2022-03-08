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禁俄能源代價大！石油天然氣皆漲　德英荷：不能貿然行事

▲烏克蘭危機導致全球能源價格飆漲。在這方面高度倚賴俄羅斯的歐洲，面臨制裁與經濟民生的兩難抉擇。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭危機導致全球能源價格飆漲。在這方面高度倚賴俄羅斯的歐洲，面臨制裁與經濟民生的兩難抉擇。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-08 08:32:40

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，美國正在與歐洲盟友合作，研究禁止俄羅斯石油進口的可能性，以進一步懲罰俄國無端入侵烏克蘭的行為，消息一出，國際油價明顯飆升。不過，不少歐洲國家領導人對此都表示，歐洲目前還沒有找到能立即替代的能源，不應貿然禁止俄羅斯能源進口，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）也警告，禁止俄羅斯石油進口將產生「災難性」後果，每桶石油漲到300美元甚至更多都有可能。

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綜合外媒報導，歐洲雖有意減少對俄國能源的依賴，也提交相關草案計劃，尋找新天然氣來源和提高能源效率，希望能在2030年前達到目標，然而，不少成員國對相關能源轉型計劃感到不安，當下也難以應對能源成本飆升帶來的政治影響。

美國6日聲稱，正與歐洲國家「積極討論」切斷俄羅斯石油進口，作為對莫斯科侵略烏克蘭的進一步經濟懲罰，但只隔1天便遭遇來自歐洲國家的阻力。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國首相強生（Boris Johnson）與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）都表示，目前沒有能為歐洲提供暖氣、交通、電力供應和工業用能源的其他方式，雖然脫離俄羅斯能源依賴是對的決定，但必須是「循序漸進」，轉換過程需要時間，在沒有現成替代來源的情況下就切斷俄羅斯能源進口，可能會為歐洲經濟體「帶來無法控制的風險」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）聲稱，德國與歐洲太過依賴俄國的能源進口，以提供電力、暖氣與工業生產，現階段俄羅斯能源對民眾的生活依然「至關重要」，德國將繼續向俄國採購天然氣、石油與煤炭。數據顯示，德國有55%的天然氣、40%的石油和煤炭都是從俄羅斯進口。

俄烏戰事未平，影響俄國能源供應，加上歐美國家考慮對俄國能源進口祭禁令，推升歐洲天然氣價格週一（7日）狂飆到歷史新高。歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣期貨價格週一曾遽升79％，到每兆瓦時（MWH）345歐元，相當於每桶石油超過600美元，然後才回吐漲幅，但仍較上週五（4日）收盤勁漲近5成。

俄羅斯副總理諾瓦克警告，對俄羅斯石油實施禁令，將為全球市場帶來災難性後果，價格的飆升將是無法預測的，每桶會超過300美元甚至更多，歐洲市場要在短時間內迅速找到其他供應來源幾乎不可能，加油站、電力、暖氣的價格都將飆升。而且，為了回應歐盟暫停認證連接德國和俄羅斯的「北溪2號」天然氣管線，俄羅斯不排除切斷經現有北溪管道輸往德國的天然氣。

▲美國總統拜登政府宣布放棄對「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管線的相關制裁。華府曾稱這條由俄羅斯負責營運的德、俄間天然氣管線會構成地緣政治安全風險。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲「北溪2號」天然氣管線一直因為地緣政治因素而飽受爭議，在這次烏克蘭危機中也被凸顯出來。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
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