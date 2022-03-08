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今年現首例漢他病毒個案！北部40多歲男性　馬場工作染疫

▲今年現首例漢他病毒個案！北部40多歲男性在馬場工作接觸鼠糞便染疫。 （示意圖／pixabay）
▲今年現首例漢他病毒個案！北部40多歲男性在馬場工作接觸鼠糞便染疫。 （示意圖／pixabay）

編輯中心／綜合報導

2022-03-08 08:41:20

疾病管制署7日表示，國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為北部40多歲男性，近期無旅遊史，工作場域常有鼠類出沒，曾接觸鼠類排泄物。個案2月12日出現肌肉痠痛、發燒、畏寒等症狀，2月14日因症狀未改善，前往醫院就醫並收治住院，經通報檢驗確診；個案目前狀況穩定，已出院返家休養，同住者及接觸者皆無疑似症狀。衛生單位已前往個案住處周邊及工作場域進行疫情調查、環境消毒、放置鼠籠及民眾衛教等防治工作。

疾管署統計，國內去(2021)年累計10例漢他病毒症候群病例，個案居住地為高雄市(4例)、台北市(2例)、新北市、桃園市、彰化市及台中市(各1例)；自2011年起累計35例本土病例，性別以男性24例(佔66.7%)為多，年齡則以40歲以上28例(佔77.8%)為多；另1例境外(感染國家為印尼)。

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▲預防漢他病毒 防鼠三不措施。（圖／疾管署）
▲預防漢他病毒 防鼠三不措施。（圖／疾管署）


疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間；餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100 cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。（編輯：林莞茜）

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