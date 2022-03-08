台積電領跌！台股早盤一度跌250點後急拉 鋼鐵逆勢抗跌
油價飆漲引爆通膨焦慮，美股昨（7）日跌多，道瓊指數跌2%、費半也跌近5%。受到美股影響，台北股市今（8）日開盤沒多久就跌250多點，下殺來到16923點，但隨後跌幅迅速縮小，僅跌80多點。權值股台積電早盤一度跌15元，來到561元。鋼鐵族群成為今日盤面焦點、逆勢抗跌。
記者許家禎/台北報導
2022-03-08 09:23:37｜2022-03-08 09:25:28
美股道瓊指數7日下跌797.42點，或2.37%，收32817.38點；標普500指數下跌127.79 點，或2.95%，收4201.08點；那斯達克綜合指數下跌482.48點，或3.62%，收12830.96點；費城半導體指數下跌159.99點，或4.91%，收3098.93 點。
台北股市今（8）日開盤沒多久就跌250多點，下殺來到16923點，不過隨後指數急拉，早上9點20分左右，僅跌80多點。權值股台積電早盤一度跌15元，來到561元，但之後跌幅縮小。聯電則跌1%左右。聯發科由黑翻紅，來到981元以上。大立光也翻紅漲0.7%。和碩相對強勢，早盤漲1.5%左右。
另外，華航跌2.6%、長榮航跌2%。而今日焦點為鋼鐵族群、逆勢抗跌，其中燁興漲6%，高興昌、志聯與新鋼漲3%，彰源、佳大漲4%多，中鋼構、大成鋼、運錩、允強漲1%以上。