田徑／創造歷史！瑞典天才Duplantis打破撐竿跳世界紀錄
瑞典撐竿跳天才「Mondo」Armand Duplantis今(8)日再創生涯高峰，他在塞爾維亞貝爾格勒室內賽中，一舉跳出了6公尺19的數字，打破由自己保持的世界紀錄，而且史上前3的成績都是他的傑作。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-08 09:41:23
Duplantis去年剛在東京奧運上一舉奪金，當時他跳出6公尺02的數字，早就沒有對手能撼動。在確定奪冠之後，他也準備挑戰自己的紀錄，然而第一跳輕微碰到桿子、導致其掉落，相當可惜；而後續幾跳，也未能挑戰成功，留下一些遺憾。
此前在2020年的世界田徑巡迴賽波蘭托倫站，Duplantis跳出了6公尺17的成績，改寫了由法國老將Renaud Lavillenie完成的世界紀錄。之後他又在格拉斯哥站，跳出6米18的佳績，持續刷新歷史。另外，室外撐竿跳6公尺15也是他締造的。
今年Duplantis捲土重來、挑戰人類新高，在跳出5公尺16確定奪金之後，他隨後挑戰5公尺85和6公尺也都成功。之後挑戰6公尺19的難關，他前兩次失敗，最後一次稍微碰到了橫桿，但這次桿子並未掉落，他也成功打破紀錄。
撐竿跳目前已經將室外和室內的記錄合併，Duplantis現在享有人類史上該項目中跳最高的三個記錄。