台味正夯！吃到飽火鍋新招 爆衝豬五花泡菜vs客家鹹湯圓
滾燙熱湯搭配各式肉類、海鮮、蔬菜與配料的澎湃食材，熬煮成香濃入味的火鍋料，是台灣人一年四季都愛吃的美食代表。為了滿足大家不能出國的苦悶，還有熱愛嚐鮮的心情，火鍋業者推出充滿創意的全新鍋物菜單，以道地台味石頭火鍋手法爆炒韓國料理代表泡菜及豬五花肉；經典台灣小吃客家鹹湯圓則搖身一變成鹹香濃郁的火鍋湯底，結合饕客最愛的蔬食或飲料、甜點吃到飽的半自助吧服務，不僅台味十足、份量也超飽足。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-03-08 11:40:09
韓食控必造訪的「釜山宗家」，專攻原汁原味的韓式鍋物，搭配豐富半自助吧吃到飽的形式，更是正對台灣人的胃，造訪過的用餐客人在Google評論上讚賞有加，從口味到服務都是風評頗優。
開幕僅半年再推出全新雙人鍋物，將韓國代表美食泡菜及豬五花肉，以道地台味石頭火鍋的手法爆炒帶有油脂的五花肉片，在緊實肥脂與肉面烙上焦痕與香氣，加入泡菜拌炒後再灌入小魚乾、昆布、辛香料和辣椒所熬製的鮮美湯頭熬煮，還可涮上薄片豬五花，一次品嚐到兩種不同風味與口感。
正式開動前，別忘記先來碗韓式豬肉湯飯，將剛煮好的火鍋熱湯拌入放有白飯、泡菜、豬肉和蔥花的碗內，自由搭配辣韭菜、辣豆醬、青龍椒和洋蔥碎等4碟韓式佐料與沾醬，不只暖身更開胃。
強調正宗的「熊霸部隊鍋」，在正韓香辣湯頭內放滿高麗菜、金針菇、洋蔥絲，加上上年糕條、德式香腸、火腿片與大份量豬肉片等食材小山，還有店家堅守即使成本較高也不可短少的午餐肉和芸豆靈魂食材，與金黃起司一起融入湯中，香醇嗆辣夠份量，讓大食量的人也能「呷尚飽」。
半自助吧中除了新鮮時蔬、涼拌黃豆芽、韓國泡菜隨你吃，竟有秋梨蘿蔔燉豬肉、甜不辣等小菜，還有偷飯賊秘制豬肉燥、黑炸醬也可盡情拌麵，韓國柚子冰沙、檸檬甜米露、香蕉牛奶冰淇淋等，通通隨你吃，大啖懷念的韓國味。
即日起至3/11，姓名中有「ㄓㄨ」、「ㄒㄩㄥˊ」諧音者，憑官方粉絲團活動截圖，到店點購爆衝豬五花鍋或熊霸部隊鍋兩款全新上市的鍋物，即可用1元加購單點國產活菌豬梅花乙份！3/12起，兩人同行點購全新上市鍋物，再送價值超過600元超值料理券（數量有限，要吃要快）。
無獨有偶，曾將排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等夜市美味，翻轉成新潮鍋物上桌的台式火鍋「狂一鍋」，今年再度萌發奇想，延聘「台菜王子」黃景龍主廚研發台味湯底，將經典台灣小吃客家鹹湯圓，搖身一變成鹹香濃郁的火鍋。
直接在桌邊以豬油炒香五花肉，依序加入乾香菇、蝦米、蒜頭繼續爆炒出香氣，再注入高湯與茼蒿後，將紅白湯圓一併入鍋，最後以「台菜95味」中的胡椒粉與紅蔥酥，搭配香菜與芹菜為整鍋湯頭提味。為無鍋不歡的台灣人，把熟悉的小吃滋味打造成趣味新吃法。
歡慶狂一鍋第十家直營「新莊八德店」開幕，即日起平日午餐11:30～14:00或每晚22:00後到全台門店用餐，加贈活力梅花豬與無骨鮮雞腿各乙份，媲美姐妹品牌「肉多多火鍋」的豪氣，供應每人最高450公克的爆量肉肉超誘人。