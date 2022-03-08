小S情人節脫口「 大S回春了」埋伏筆 低調洩追求者身分
藝人大S（徐熙媛）去年11月與大陸富商汪小菲離婚後，就傳出汪小菲「婚內出軌」26歲新歡張穎穎，怎料今（8）日又有更戲劇性的轉折，大S重拾20年前舊愛，宣布與韓男團始祖酷龍前成員具俊曄結婚，震驚各界。事實上，小S（徐熙娣）上月在情人節當天，就透露姊姊離婚後的狀態非常好，連老公許雅鈞都稱讚她「回春」，疑似在為姊姊宣布再婚的消息埋伏筆，對此，《NOWnews今日新聞》詢問小S經紀人，至截稿前未獲得回覆。
記者侯家瑜/台北報導
2022-03-08 09:57:58｜2022-03-08 10:23:42
小S上月14日與派翠克出席《小姐不熙娣》開播記者會，表示大S最近的氣色好到連許雅鈞都嚇到：「我老公看到她都很驚訝，一直說對她『熙媛妳怎麼回春了』。」透露大S除了變瘦之外，因為最近都待在家陪小孩玩，生活重心都放在育兒、當媽媽上，身心靈比較沒有壓力，所以氣色、狀態才會非常好，就連素顏看起來都非常上相。
小S當時也被問到大S身邊有沒有追求者，她當時僅回：「一直講姊姊，可能會被罵蹭她熱度。」至於大S回歸演藝圈的打算，小S坦言若有個很棒的劇本、適合的導演出現，姊姊就會覺得值得一試，如今大S的戀情衝得比事業還快，看來能讓她心動的戲約還沒出現，真命天早就提前降臨，令人稱羨。