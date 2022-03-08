國民黨中常委爆賄選　江啟臣：朱立倫必須貫徹黨紀

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江啟臣表示，能不能重返執政是下一階段的事情，現階段是能不能得到民眾支持，遠比重返執政重要。不過這次被大家詬病的問題，大部分是選風，選風和選制不完全有關係，而是這一次換票、賄選特別嚴重，要改善，恐怕要很大的決心。他強調若有吹哨者願意提供證據，該處理就處理，否則黨紀無法貫徹落實，最後這個黨就會離心離德。
對此，朱立倫昨日上午召開一級主管討會議，論此次中常委選舉過程所衍生的問題，會中做出結論，由秘書長黃健庭召開中常委選制改革小組，將針對三項具體的改革方向來推動。國民黨也指出，針對中常委選舉檢舉案件，考紀會將依程序積極主動查辦，沒有時間、沒有上限，若屬實就取消當選資格。
會後決議，由秘書長黃健庭召開中常委選制改革小組，並擬定三項具體的改革方向：一、未來中常委選舉制度採分區制；二、中常會具有公職或民代身分者需至少要過半；三、適當降低中常委席次。
藍營人士表示，這次新任中常會中，有10位民意代表，公職的比例超過三分之一，包括新當選的傅崐萁、吳怡玎、洪孟楷、張育美等立委，加上連任中常委的立委謝衣鳯、林文瑞、鄭正鈐等人，都在國會的表現皆具戰力，也都具有完整的攻防論述能力。
此外，該人士表示，新北市議會議長蔣根煌、台東縣議會副議長林琮翰、南投縣議員游顥等，皆長期深耕地方基層，能充分反映各地民意趨向，讓中常會的議決與基層民意更加契合。該人士強調，這次中常會選舉結果，注入不少新血，中常會組成有相當幅度的輪動，希望繼續改革，能更符合外界的期待。