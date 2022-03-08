美售台F-16戰機先交波蘭？邱國正駁斥：戰機採購進度正常
外電報導，俄羅斯入侵烏克蘭，為彌補烏克蘭空軍戰機在戰爭中的損失，波蘭將提供俄製米格29(MiG-29)戰機給烏克蘭，美國拜登政府正在考慮將原本承諾提供給台灣的F-16V戰機轉送給波蘭，作為補償。國防部長邱國正今 (8)日回應表示，目前沒接到此訊息，戰機採購都是按照正常進度。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-08 10:37:11｜2022-03-08 11:04:25
根據《紐約時報》報導，美國政府正考慮把波蘭的俄製戰機提供給烏克蘭，並將美製F-16戰機交給波蘭做為補償。然而波蘭當局似乎不太樂意，且美國下批F-16C/D Block70(F-16V Block70)戰機預定交付台灣，美方不願延遲交機。
立院院會今日將邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告，邱國正在會前被問到F-16V交機是否生變？邱國正表示，他到目前沒接到正式這種訊息，這個案子到從明年開始到民國115年會有60多架戰機交付，到目前都是按照正常進度來做，有任何訊息他都知道，目前聽到的他都不做評論。
美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，他否認要把台灣購買的F-16V戰機交給波蘭，但也證實美國政府確實有針對提供戰機補償一事，進行內部討論。