8年級懂酷龍？經典「Bing Bing Bing」：20年的歌還在聽

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當時在台灣毫無名氣的「酷龍」，因為許多大牌歌手相繼翻唱酷龍歌曲，包括被捧上「國民天后」地位的徐懷鈺，最知名的主打歌《妙妙妙》，以及杜德偉的《救你》，全是翻唱酷龍的歌曲。在翻唱歌曲紅遍全台後，「酷龍」終於在台引爆第一波、同時也是前所未有的「韓流」。
這也難怪大S與具俊曄爆出再婚消息後，眾人第一個想到的都是《Bing Bing Bing》，當年在大街小巷不斷播送，讓7年級生不禁回憶：「消息太震驚，而且馬上有旋律」、「那時讀國中，啦啦隊、團康表演、跳舞比賽，全用酷龍的歌」、「一聽到歌曲，馬上起雞皮疙瘩」。
大S與具俊曄的再婚消息，帶眾人瞬間重回20年前。線上音樂平台MyMusic分享，「酷龍」來台發展的1998年，也是伍佰、張震嶽將華語搖滾推向另一個高峰的時刻，陳曉東、陳慧琳等港星發光發熱，任賢齊推出銷售百萬大碟，李玟奠定了華人天后的地位，「國民天后」徐懷鈺也在這年風光出道。KKBOX也有「重返1998」歌單，讓眾人在大S、具俊曄再續20年前緣的浪漫氛圍裡，也能沈溺於屬於自己的當年青春。
90年代經典歌單
1.讓我想一想．陳綺貞
2.愛我別走．張震嶽
3.公轉自轉．王力宏
4.過完冬季．李玟
5.你最珍貴．張學友
6.Darling．范曉萱
7.很愛很愛你．劉若英
8.征服．那英
9.寫一首歌．順子
10.愛像一場重感冒．徐懷鈺
11.就叫我孩子．無印良品
12.敵人．鄭中基
13.膽小鬼．梁詠琪
14.想你．Beyond
15.相見恨晚．彭佳慧
16.我依然愛你．許茹芸
17.明天的明天的明天．動力火車
18.我愛你．周俊偉
19.妙妙妙．徐懷鈺
20.上弦月．許志安
21.沒時間．莫文蔚
22.啄木鳥．2個女生
23.失戀中請勿打擾．蟑螂合唱團
24.深海．張學友
25.有故事的人．周華健
26.擁抱我．柯以敏
27.Di Da Di．李玟
28.義無反顧．阮丹青
29.樹枝孤鳥．伍佰 & China Blue
30.愛人好累．中堅份子
31.夢醒了．那英
32.最近比較煩．周華健
33.星期天不要見面．錦繡二重唱
34.怪獸．徐懷鈺
35.分手吧．張震嶽
36.你愛他嗎．鍾漢良
37.我找你找了好久．無印良品
38.對面的女孩看過來．阿牛
39.要知道你的感覺．陳曉東
40.星星．順子
41.自由．李心潔
42.氧氣．范曉萱
43.勇氣．張震嶽
44.死心眼．彭佳慧
45.肉餅飯糰．藍心湄
46.傷心太平洋．任賢齊
47.承認．辛曉琪
48.好心情．李玟
49.相思如麻．邰正宵
50.大肚腩．阿牛
51.敲敲我的頭．彭佳慧
52.沙漠寂寞．李翊君
53.默默愛你．李玟
54.甲乙丙丁．鄭中基