綠屏東初選！陪同鍾佳濱登記　妻楊茹憶：內舉不避親

民進黨屏東縣長黨內初選7日開放登記，繼立委莊瑞雄搶頭香登記後，立委鍾佳濱今（8）日早上10時也在妻子的陪伴下，前往中央黨部繳交相關資料並正式登記參選。鍾佳濱登記完後受訪表示，今天婦女節，請出自己心目中的最大咖、妻子來陪同登記參選；鍾妻楊茹憶則表示，「內舉不避親」，相信鍾佳濱是最好的縣長人選，希望縣民支持他，讓他有機會為屏東縣服務。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-08 10:26:47｜2022-03-08 10:32:34
今日登記參選手續完成後，鍾佳濱於中央黨部大門受訪表示，今天是三八婦女節，再次祝全國女性同胞婦女節快樂。台語有一說，「一個某（妻），恰贏三個天公祖」，所以今天請出自己心目中的最大咖、妻子來陪同登記參選。
鍾佳濱說，前兩次立委參選其實也都是妻子陪同登記，只是這次在台北，妻子要跟辦公室請假。她跟很多職業婦女一樣，有自己的專業背景，現在最大心願就是在屏東打造幸福經濟，讓婦女朋友在內，都能在職場上有事業一片天。
鍾佳濱進一步說，幸福經濟還有能不能跟家庭共同一起成長，這是最重要目標。今天希望在三八婦女節這天，由妻子楊茹憶陪同做參選登記，期盼未來屏東打造幸福經濟同時，讓更多女性朋友還有所有人參與到屏東縣美好願景的實現。
鍾佳濱的妻子楊茹憶則說，自己很久沒有來中央黨部，鍾在這邊擔任過副秘書長，從政歷程中也從屏南國大代表開始參選，又有屏北兩屆立委經驗，還有行政幕僚、黨部主委、副秘書長、8年副縣長行政經驗，放眼目前政壇上有這樣豐富專業的人才真的不太多。
楊茹憶說，「內舉不避親」，相信鍾佳濱是最好的縣長人選，希望縣民支持他，讓他有機會為屏東縣服務。