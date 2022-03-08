高中早自習強制到校每周至多1天　教育部公告8月起實施

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彭富源表示，在考量十二年國民基本教育課程綱要總綱。已規範中央與地方應分別對主管之高級中等以下學校訂定學生在校作息時間相關規定，其中高中階段每週學習節數35節，每日排課以7節為原則。此次教育部為提升學生自主規劃學習能力，落實十二年國教課綱「自發、互動、共好」的理念，針對主管高級中等學校，調降第一節課前全校集合活動日數，由每周至多2日，調降為每周至多1日；每周第一節課前，學生可自主規劃運用天數則予以調升，由現行每周至少應安排2日，改為除全校集合活動外，其餘日數均應由學生自主規劃運用，且學生第一節前抵達上課地點即可。
此外，非學習節數活動的參與狀況，也規定學校不得列出缺席紀錄，並明訂可進行的管教措施僅限於口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護權人協請處理、書面自省或靜坐反省。另為落實教學正常化精神，也明訂第一節開始前不得實施任何學業成績評量，課業輔導時間不得提前講授教學進度表所定的課程內容也不得對學生實施列入學業成績計算之評量。
教育部提醒，本注意事項的修正將自今年8月1日起實施，學生在校作息的改變，與學生權利密切相關且牽涉層面廣泛，將請學校於本學期透過民主程序進行討論，積極與學生、家長、教師溝通，據以修訂校內學生在校作息時間規定，並同步檢視修正輔導管教措施、學生獎懲規定等相關章則。