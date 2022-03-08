新住民遠嫁客家庄13年　力推農產品搖身成縣政顧問

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王翎鳳於民國98年她27歲，為愛從中國海南省遠嫁來台，在丈夫李榮峰的故鄉寶山鄉落地生根，為了融入客家庄，她煞費苦心。王翎鳳說，由於語言、飲食習慣都不一樣，剛開始吃了不少苦頭，而因為婆婆是新城社區發展協會理事長的關係，常帶她四處走跳，還曾要她設計課程，為村裡長者們上課，「我那時設計製作豆花的課程，課堂上一直被長輩們一下問為什麼這樣做、一下質疑作法不對，而且他們都講客家話，我根本聽不懂也沒辦法回答，結果大家就誤會我，說怎麼都不理人」，讓她覺得很受挫。
王翎鳳說，為了融入社區，她發覺要適應新環境，必須謙卑地改變自己，而不能有太強烈的自我意識。因此她努力學習客家話、試著放慢語速，見到長輩們就主動上前用客家話打招呼、幫忙做事情，用外向、熱情的個性感染周遭的人，漸漸地大概半年光景，就磨掉了原本的大小姐脾氣，也和村裡的老人家拉近了距離、建立信任感。
由於她每天要打點新城風糖園區、樂齡學習中心等單位的大小事，忙得不可開交，所幸3名子女年紀雖小，卻都很懂事，丈夫也會幫忙家務，減輕她不少負擔。王翎鳳說，一直以來她都堅持每天煮早餐給家人吃，並教導孩子們做家事，例如排班輪流洗碗，也固定每周一開家庭會議，讓孩子們討論、推舉出上周家務做最好的人，就可以獲得獎勵，不僅讓孩子們學習檢討自己，也讓「做家事」可以樂在其中。
來台10多年，她將寶山鄉的農特產品推廣得有聲有色，社區事務也欣欣向榮。王翎鳳說，身為職業婦女，她認為現在女權意識雖然愈發抬頭，但要能謙卑、有耐心和同理心，少點抱怨和計較，有了好態度就會有好人緣，這樣在任何職場上都能受到歡迎。
她表示，若要在工作和家庭間取得平衡，夫妻間一定要學會良好溝通、互相尊重，才能讓家庭有向心力。此外，孩子的身教非常重要，自己能做到孝順父母、尊敬長輩、尊重丈夫，孩子們都會耳濡目染地學習，心裡也會更充滿愛。