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新住民遠嫁客家庄13年　力推農產品搖身成縣政顧問

▲新竹縣長楊文科於38婦女節前夕來到園區，頒發證書給王翎鳳，敦聘她為新竹縣縣政顧問。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣長楊文科於38婦女節前夕來到園區，頒發證書給王翎鳳，敦聘她為新竹縣縣政顧問。（圖／新竹縣政府）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-08 11:02:24

《四方報》報導，從中國大陸遠嫁來台的新住民媳婦王翎鳳，剛來台時無法融入台灣生活、甚至不被鄉親長輩接納，歷經10多年後，現在的她身兼新城風糖園區執行長以及寶山鄉樂齡學習中心主任、寶山鄉新住民關懷協會理事長等多職，時不時可以見到她在新城村內外像顆陀螺一樣忙進忙出，一邊親切地對長者噓寒問暖，幹練的模樣與過去大相徑庭。

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新竹縣長楊文科於38婦女節前夕來到園區，頒發證書給王翎鳳，敦聘她為新竹縣縣政顧問，並在王翎鳳的帶領下，體驗手作新城風糖有名的「爆漿黑糖饅頭」。楊文科說，王翎鳳離鄉背井嫁來臺灣，不但積極融入生活，還發揮所學將寶山在地農產品發揚光大，真的非常不容易，「很感謝她對新竹縣的付出與辛勞！」

王翎鳳於民國98年她27歲，為愛從中國海南省遠嫁來台，在丈夫李榮峰的故鄉寶山鄉落地生根，為了融入客家庄，她煞費苦心。王翎鳳說，由於語言、飲食習慣都不一樣，剛開始吃了不少苦頭，而因為婆婆是新城社區發展協會理事長的關係，常帶她四處走跳，還曾要她設計課程，為村裡長者們上課，「我那時設計製作豆花的課程，課堂上一直被長輩們一下問為什麼這樣做、一下質疑作法不對，而且他們都講客家話，我根本聽不懂也沒辦法回答，結果大家就誤會我，說怎麼都不理人」，讓她覺得很受挫。

▲新竹縣長楊文科於38婦女節前夕來到園區，頒發證書給王翎鳳，敦聘她為新竹縣縣政顧問。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣長楊文科於38婦女節前夕來到園區，頒發證書給王翎鳳，敦聘她為新竹縣縣政顧問。（圖／新竹縣政府）
王翎鳳說，為了融入社區，她發覺要適應新環境，必須謙卑地改變自己，而不能有太強烈的自我意識。因此她努力學習客家話、試著放慢語速，見到長輩們就主動上前用客家話打招呼、幫忙做事情，用外向、熱情的個性感染周遭的人，漸漸地大概半年光景，就磨掉了原本的大小姐脾氣，也和村裡的老人家拉近了距離、建立信任感。

由於她每天要打點新城風糖園區、樂齡學習中心等單位的大小事，忙得不可開交，所幸3名子女年紀雖小，卻都很懂事，丈夫也會幫忙家務，減輕她不少負擔。王翎鳳說，一直以來她都堅持每天煮早餐給家人吃，並教導孩子們做家事，例如排班輪流洗碗，也固定每周一開家庭會議，讓孩子們討論、推舉出上周家務做最好的人，就可以獲得獎勵，不僅讓孩子們學習檢討自己，也讓「做家事」可以樂在其中。

來台10多年，她將寶山鄉的農特產品推廣得有聲有色，社區事務也欣欣向榮。王翎鳳說，身為職業婦女，她認為現在女權意識雖然愈發抬頭，但要能謙卑、有耐心和同理心，少點抱怨和計較，有了好態度就會有好人緣，這樣在任何職場上都能受到歡迎。

她表示，若要在工作和家庭間取得平衡，夫妻間一定要學會良好溝通、互相尊重，才能讓家庭有向心力。此外，孩子的身教非常重要，自己能做到孝順父母、尊敬長輩、尊重丈夫，孩子們都會耳濡目染地學習，心裡也會更充滿愛。

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