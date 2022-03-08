台中火災釀6死！網傳縱火嫌犯姦殺女童焚屍 檢方回應了
台中市興中街出租大樓6日發生嚴重火警，造成6死6傷，其中有一具焦屍體型嬌小，就有網友爆料指稱，鄭姓男租客是因為姦殺了女童而縱火焚屍，對此，台中地檢署今（8）日澄清，遺體非女童而是住在8樓60多歲的女租客，目前仍待做DNA鑑定釐清身份。
編輯中心／綜合報導
2022-03-08 10:48:06
台中市興中街出租大樓火警釀6死，其中在8樓發現的一具焦屍因體型嬌小，原本傳出是由縱火的鄭姓男租客所飼養的寵物羊，但經初步判斷，被認定應為一具女性遺體，身份待查，而羊屍也在鄭男的浴室裡尋獲。
不過有網友卻在批踢踢上爆料，以「沒人性 台中縱火犯殺女童 沒有人敢報」為題表示，在8樓找到的臟器外露女童，很可能是被姦殺後被鄭男放火焚屍，並指稱嫌犯有「反社會人格」。
對此，台中地檢署主任襄閱檢察官卓俊忠表示，該遺體並無外傳臟器外露，而且依據房東提供的客戶資料評估，可能是今年62歲的女租客或她的親友，但詳細身份仍待進一步做DNA鑑定。
此外，目前仍有3具遺體因焦黑難以辨認，身分仍待查。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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