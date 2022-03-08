大S老公具俊曄萬年單身原因曝　曾落魄賣衣、被毒品害慘

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「酷龍」事業一飛沖天時，姜元來2000年出車禍癱瘓，團體雖沒解散，但也很難再合體表演，具俊曄後來迷上電音而兼任DJ工作持續至今，也時常出席公演，他除了在清潭洞經營俱樂部，也於江南多家俱樂部擔任固定DJ與派對企劃。因俱樂部常發生吸毒事件，具俊曄多次被警察調查，最終都順利洗白嫌疑，卻頻傳出他是為了躲避毒品檢查而剃頭，他為此感到壓力，開記者會向警方抗議。
具俊曄未加入「酷龍」時，1990年曾與「SM娛樂」第一位歌手玄振英組的伴舞團體WAWA組隊，但玄振英三度吸毒害慘所有人，具俊曄與團體解散。他也曾在東大門開店賣衣服，曾因為長相太兇，沒顧店時生意比較好。
具俊曄曾說過：「我沒結婚的原因不是因為工作，是因為我的人生很坎坷。」自己也很希望找到能夠理解他的女生，「我希望趕快結婚」；如今他重新與24年前相戀的大S相愛結婚。
具俊曄娶大S聲明：
我們結婚了。
和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。
聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。
幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。
已經錯過太多的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。
此後我們會一起生活。
因為我結婚的時間很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福。感謝大家。
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