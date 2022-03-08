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終於開放！峇里島搶報復性旅遊潮　喜迎首批免隔離國際客

▲經歷2年多的疫情肆虐，度假天堂峇里島於7日喜迎入境免隔離政策上路後的首批國際遊客。（圖／美聯社／達志影像）
▲經歷2年多的疫情肆虐，度假天堂峇里島於7日喜迎入境免隔離政策上路後的首批國際遊客。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-08 11:42:59｜2022-03-08 11:52:48

隨著新冠肺炎疫情趨緩，東南亞各國積極調整入境管制措施，以觀光業為經濟支柱的度假天堂峇里島，在7日喜迎「入境免隔離」政策上路後的首批國際遊客。印尼政府還表示，若入境免隔離執行表現符合預期，將會在4月1日把入境免隔離政策擴大到全印尼，時間甚至還會提前。

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提到峇里島，一直以來就是以海景與衝浪天堂、歷史悠久的寺廟、自然的瀑布以及璀璨多姿的夜生活聞名全球。疫情爆發之前，2019年前往峇里島旅遊的國際觀光客達到了620萬人；不過，經歷疫情重創，經印尼官方統計，峇里島遊客在2021年竟然只有45人，令人始料未及。

儘管印尼當局極力想要平衡防疫與經濟發展，在2021年10月開始逐步放寬國際旅客的入境規定，要吸引外國觀光客回籠，但因為防疫規定繁瑣、花錢又耗時，所以許多觀光客仍然望之卻步。

《海峽時報》（The Straits Times）報導指出，目前峇里島入境免隔離措施還在試驗階段，只要完整接種疫苗的國際觀光客就可以免去3天的隔離，不過他們在島上仍要停留4天。一名來自荷蘭的22歲遊客Jesse Rayman於7日抵達峇里島時表示，「這對峇里島來說是件好事」；他也說，「我想大家都想要平安健康的出國，Covid-19也不再是大家需要擔心的問題」。

以觀光為主要產業的峇里島，有超過50%的經濟收入是仰賴觀光業，經歷了長時間的關店與經濟低迷，對島民來說，開放觀光客入境是他們最熱切的期盼；尤其，看到周邊國家都在加速開放，這也讓島上居民更加焦急，就怕錯過了疫後的報復性旅遊潮。目前，印尼的鄰國如泰國、馬尼拉為了吸引觀光客，都簡化了入境管制流程，入境幾乎都已不用隔離。

對於峇里島此次全面開放，印尼海事與投資統籌部長兼國家經濟復甦副主席魯胡特（Luhut Panjaitan）7日向媒體表示，如果峇里島的實驗執行成功的話，有可能在4月1日或更早，所有國際旅客入境印尼旅遊都不再需要隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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