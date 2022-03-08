終於開放！峇里島搶報復性旅遊潮　喜迎首批免隔離國際客

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儘管印尼當局極力想要平衡防疫與經濟發展，在2021年10月開始逐步放寬國際旅客的入境規定，要吸引外國觀光客回籠，但因為防疫規定繁瑣、花錢又耗時，所以許多觀光客仍然望之卻步。
《海峽時報》（The Straits Times）報導指出，目前峇里島入境免隔離措施還在試驗階段，只要完整接種疫苗的國際觀光客就可以免去3天的隔離，不過他們在島上仍要停留4天。一名來自荷蘭的22歲遊客Jesse Rayman於7日抵達峇里島時表示，「這對峇里島來說是件好事」；他也說，「我想大家都想要平安健康的出國，Covid-19也不再是大家需要擔心的問題」。
以觀光為主要產業的峇里島，有超過50%的經濟收入是仰賴觀光業，經歷了長時間的關店與經濟低迷，對島民來說，開放觀光客入境是他們最熱切的期盼；尤其，看到周邊國家都在加速開放，這也讓島上居民更加焦急，就怕錯過了疫後的報復性旅遊潮。目前，印尼的鄰國如泰國、馬尼拉為了吸引觀光客，都簡化了入境管制流程，入境幾乎都已不用隔離。
對於峇里島此次全面開放，印尼海事與投資統籌部長兼國家經濟復甦副主席魯胡特（Luhut Panjaitan）7日向媒體表示，如果峇里島的實驗執行成功的話，有可能在4月1日或更早，所有國際旅客入境印尼旅遊都不再需要隔離。
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