入閣或參選新北市長？羅致政：當好立委、配合民進黨布局
民進黨新北市黨部主委、新北市議員何博文7日大動作召開「重大宣示」記者會，宣布不再角逐板橋區議員連任，被解讀為將前進國會，劍指板橋東區立委羅致政席次，引發關注。羅致政今（8）日向《NOWnews今日新聞》記者表示，這個都是不確定的東西，立委選舉是2年後，事情都還太遙遠；至於是否可能參選新北市長或入閣，羅致政說，現在就是扮演好自己立委角色，下一步或者未來黨會怎樣布局，自己都全力配合。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-08 11:00:37｜2022-03-08 11:08:57
何博文宣布放棄連任板橋區議員，被解讀為劍指羅致政的立委席次，也有傳言羅致政將入閣，引發政壇關注。羅致政今日對此表示，這個都是不確定的東西，因為何博文也沒表明要在哪邊選立委，對自己來講，立委選舉是2年後，事情都還太遙遠。
羅致政說，現在就是扮演好自己立委角色，下一步或者未來黨會怎樣布局，自己都全力配合。
至於也持續被點名可能代表民進黨參選新北市長，羅致政強調，整個黨有完整的布局，現在自己的角色就是立委，尤其本屆連任到現在才第二年，應該要把立委要發揮得發揮出來。